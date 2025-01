Fortitudo, gioia e dolori. Vince, ma perde Gabriel

FORTITUDO

87

APU UDINE

81

FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 10, Mian 11, Battistini 6, Freeman 21, Panni 2, Vencato 4, Cusin 4, Aradori 20, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja.

OLD WILD WEST UDINE: Hickey 26, Alibegovic 9, Ikangi 11, Johnson 16, Bruttini 3; Da Ros, Ambrosin 9, Caroti 7, Stefanelli; Pini ne, Mzerniyuk me. All. Vertemati.

Arbitri: Gagliardi, Perocco, Rezzoagli.

Note: parziali 16-20, 42-37, 63-64. Tiri da due: Fortitudo 27/46; Udine 9/17. Tiri da tre: 8/26; 17/41. Tiri liberi: 9/10; 12/16. Rimbalzi: 47; 23.

La Fortitudo perde Gabriel, ma torna alla vittoria e inizia il 2025 battendo l’ex capolista Udine. Senza il suo americano, ma con una eccellente prova da parte di Freeman e Aradori, la Flats Service mette in carniere due punti importanti per la classifica e per il morale.

Fortitudo che perde, per almeno un mese e mezzo Kenny Gabriel. Ulteriori controlli, per il persistere del dolore al ginocchio destro, hanno fatto riscontrato una lesione al menisco mediale, che richiederà intervento chirurgico e un percorso riabilitativo che sarà stabilito in relazione all’operazione.

In quintetto Caja si affida subito a Battistini positivo in attacco, così come ha buone risposte da Mian che mette a segno le prime due triple, anche se non basta però a tenere il passo di Udine che dall’alto parte si affida a uno strepitoso Hickey, con l’americano già a quota 15 al primo stop. A inizio secondo parziale ci pensano Freeman, 11 punti in 6’ e dominatore dell’area, Aradori ottimo stoccatore e Mian 4 tattico e importante sui due lati del campo, a invertire della sfida. La Flats Service vola avanti 35-29 al 16’, Udine rimane sempre attaccata al match, ma cinque punti di fila di Bolpin consento ai biancoblù di chiudere all’intervallo in crescendo. Nella ripresa Udine inizia con perfetto 4/4 dalla lunga distanza e si porta avanti 51-53 al 24’. Aradori tiene botta per la Effe, i friulani provano ad allungare sul 57-61, ma la Flat Service rimane con le unghie e i denti, e una difesa che sale di tono, sempre a stretto contatto. Cusin, Fantinelli e Mian rispondono al tentativo di allungo di Udine del solito Hickey.

Rimbalzo offensivo di Freeman e tripla di Aradori per il 71-70, del 34’ sono l’esemplificativo della serata di una Fortitudo che domina 47-23, al rimbalzo. Break e controbreak, Udine torna avanti 73-77, poi un nuovo 9-0 biancoblù vale l’82-77 a 50’’ dalla fine sulla schiacciata, ed ennesimo assist di Fantinelli. Bruttini dalla lunetta da 1 su 2 dalla lunetta. Aradori piazza la tripla della staffa a 18" sul 85-81, Game, set e match Fortitudo.

Sabato prossimo si torna di nuovo al PalaDozza per la sfida interna con Cremona.