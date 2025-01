Nba, i Thunder stendono anche Boston. Continua a volare anche Cleveland

Milano, 6 gennaio 2025 - Oklahoma City fa 15 di fila. Non si arresta nemmeno di fronte a Boston la striscia vincente dei Thunder, che sul parquet amico hanno la meglio per 105-92. Eppure sono i Celtics a partire meglio e a chiudere il primo tempo in vantaggio sul +10 (55-65). La squadra con il miglior record a Ovest comincia la rimonta in un terzo periodo dove si segna poco (21-15 il parziale del quarto) e la completa nella quarta frazione, iniziata con un parziale di 18-5 che annichilisce i campioni in carica. La compagine di coach Mazzulla finisce per realizzare la miseria di 27 punti nella ripresa: la doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi di Tatum non basta. Dall'altra parte ecco un'altra doppia doppia, quella da 33 punti e 11 rimbalzi di Gilgeous-Alexander. Continua anche la marcia a Est di Cleveland, che in casa ottiene il decimo successo consecutivo battendo 115-105 Charlotte e si conferma la franchigia con il miglior record della lega. A trascinare i Cavaliers sono soprattutto Garland, che chiude a quota 25 punti, e Allen, che sigla una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. Inutili per gli Hornets le prestazioni di Ball e Miller, a segno entrambi con 24 punti.

Bene Houston e Sacramento

Affermazione interna pure per Houston, che piega i Lakers con il risultato di 119-115. I texani disputano un super primo tempo, concluso sul +18, mentre nella ripresa subiscono la reazione dei gialloviola, guidati da Davis (30 punti e 13 rimbalzi), LeBron James (21 punti e 13 rimbalzi) e Reaves (21 punti e 10 assist). Nel finale però è decisivo Green (33 punti). Per i Rockets da segnalare anche la doppia doppia da 23 punti e 16 rimbalzi di Thompson. Tonfo pesantissimo per Golden State, travolta al Chase Center da Sacramento, che passa con il risultato di 129-99. I Kings vengono spinti alla vittoria da Monk e Sabonis, entrambi in doppia doppia: il primo con 26 punti e 12 assist, il secondo con 22 punti e 13 rimbalzi. Insufficienti per le speranze degli Warriors i 26 punti di Curry.

Sorridono anche Utah e New Orleans

Il quadro dei risultati della notte viene completato dai successi di Utah e New Orleans. I Jazz sorprendono gli Orlando Magic e si impongono in trasferta per 102-95 grazie in particolar modo ai 27 punti di Sensabaugh. I Pelicans invece regolano "on the road" i Wizards per 110-98 con i 25 punti di McCollum e la tripla doppia da 14 punti, 10 rimbalzi e 12 assist di Murray. A Washington non bastano i 28 punti di Kuzma e la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Sarr.

Leggi anche: Basket, Serie A: Treviso al fotofinish, battuta Brescia al PalaVerde. Colpaccio di Napoli