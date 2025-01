Basket, Serie A: Treviso al fotofinish, battuta Brescia al PalaVerde. Colpaccio di Napoli

Bologna, 4 gennaio 2025 – Nei due anticipi della quattordicesima giornata di Legabasket, la Nutribullet Treviso pone fine alla striscia di due sconfitte consecutive superando di misura per 86-84 la Germani Brescia che, a sua volta, spreca la ghiotta chance di scavalcare in classifica la Dolomiti Energia Trentino. Al PalaVerde match vietato per i malati di cuore coi locali capaci di sprecare ben quindici lunghezze di vantaggio. Mvp DeAngelo Harrison autore di 20 punti. Dall’altra parte non basta uno stoico Amedeo Della Valle (25) protagonista di un 70% da oltre l’arco.

Dopo il canestro iniziale di Ndour, è la squadra di Frank Vitucci a prendersi la scena salendo di giri in attacco e doppiando gli avversari (16-8 al 7’) grazie alla tripla di Bruno Mascolo. Miro Bilan prova a tenere a contatto i suoi ma Treviso fa ancora male, questa volta con Justin Alston seguito qualche istante più tardi ancora da Mascolo. La schiacciata di Bowman mette la ciliegina sulla torta ad un ottimo primo quarto dei veneti che se lo aggiudicano per 26-13. Nella frazione successiva la Nutribullet aggiorna il divario fino al +14 con un’altra conclusione dall’arco messa a segno da Valerio Mazzola, la cui presenza è stata fortemente in dubbio alla vigilia di quest’incontro. Brescia dà un sussulto di vita col solito Bilan che dalla lunetta riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio (37-29 al 16’) prima del parziale trevigiano di 13-5 con cui si rientra negli spogliatoi. Treviso comanda 50-34.

La ripresa sorride al roster di Peppe Poeta che rosicchia qualche punto agli avversari limitando offensivamente gli avversari (54-43 al 23’). Macura e compagni riallungano nuovamente ma la Germani non molla la presa e rientra in scena con un break di 8-0 che tiene aperti i giochi nell’ultimo periodo quando Amedeo Della Valle per due volte e Jason Burnell troveranno il bersaglio dai 6.75 metri per l’83-82 con meno di due minuti da giocare sul cronometro. A togliere le castagne ci penserà proprio Harrison con la bomba che tiene a bada una Germani che fallirà il jolly della vittoria capitato nelle mani di Ivanovic.

Un contrasto durante Napoli Basket - Bertram Derthona Tortona (Foto Ciamillo-Castoria)

Seconda vittoria stagionale per Napoli

E arriva il secondo successo in campionato per il Basket Napoli che, alla Fruit Village Arena, ha la meglio sulla Bertram Tortona per 93-82. I partenopei trovano il secondo acuto sotto la gestione Valli e raggiungono momentaneamente in classifica a quota quattro punti la Vanoli Cremona. In fase d’avvio i piemontesi sembrano imporre il proprio ritmo: Vital dalla linea della carità sigla il 2-8. Sale in cattedra poi Erick Green che scalderà il pubblico presente ribaltando il punteggio. I campani soffrono e prendono nello stesso tempo coraggio venendo premiati da Bentil che appoggia il 27-19 al 12’. Strautins guida la rimonta della truppa di Walter De Raffaele che impatta sul 34-34. La svolta per il team di casa si registra nella terza frazione con un 17-7 prodotto in sette giri di lancette. Il tutto verrà poi messo in discussione da Vital che riduce a cinque lunghezze il ritardo da recuperare. A sistemare le cose sarà Jacob Pullen (top scorer con 28) per il 92-83 finale.