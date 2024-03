Eurolega, Virtus Bologna e Olimpia Milano ultimo doppio turno: orari e dove vederle in tv

Bologna, 19 marzo 2024 – Con l’ultimo doppio turno settimanale della stagione, prende ufficialmente il via il rush finale della regular season di Eurolega, il quale vede ovviamente impegnate le italiane Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, che puntano a tenere vive le speranze di agguantare rispettivamente i playoff ed i play-in. I primi a scendere in campo saranno i bianconeri, che questa sera alle ore 19 (match in diretta su Sky Sport e DAZN) affronteranno la prima di due trasferte ravvicinate, in casa dello Zalgiris Kaunas. Gara a cui i bianconeri si affacciano in un momento di lieve flessione fisica e di risultati, che li ha fatti scivolare dal secondo – occupato per diverse settimane – al settimo posto.

Gli uomini di Luca Banchi sono reduci dal ko di Pesaro in campionato e da quello casalingo di Eurolega contro la capolista Real Madrid; una vittoria sarebbe quindi più che mai importante per i bianconeri, per poter riprendere quota e morale e per tenere nel mirino il treno che porta ai playoff – distante appena una vittoria (il Fenerbahce è sesto a 17 successi, uno in più dei 16 della Virtus) – senza dover passare attraverso la scure dei play-in. A complicare però le cose in vista della trasferta in casa dello Zalgiris di coach Andrea Trinchieri, ci saranno due assenze pesanti come quelle di Isaiah Cordinier e Daniel Hackett, che non partiranno con la squadra, come spiegato da coach Luca Banchi: “Cordinier, così come Hackett, non sarà con la squadra. È ricaduto male sulla caviglia e si è procurato una distorsione con anche il rischio di interessamento dei legamenti. Dovrà cercare di accelerare i tempi di recupero”. Nell’emergenza, quindi, il tecnico bianconero ha chiesto ai suoi ragazzi una grande prova su tutti i fronti: “Dovremo giocare fluidamente, di squadra, con una buona distribuzione del pallone e delle responsabilità. Dovremo anche accrescere la qualità dei nostri tiri. Quando facciamo tutto questo siamo una vera squadra. Difensivamente bisognerà invece essere molto determinati e stare uniti per limitare il potenziale dei nostri avversari. Non dovremo poi perdere la nostra positività ed essere continui nell’arco dei 40’. Giocheremo su un campo che dall’arrivo di Trinchieri è diventato un fortino e ha messo in difficoltà tante squadre importanti. È arrivata una sola sconfitta, sarà di conseguenza necessaria anche personalità e dovremo stare in campo con disciplina e presenza fisica”. Come detto, però, i bianconeri giocheranno lontani dalla Segafredo Arena anche venerdì, quando affronteranno a Belgrado la Stella Rossa sempre con palla a due alle ore 19 italiane (diretta su DAZN e Sky Sport).

Senza dubbio più complicata, in termini di classifica e di qualità di prestazioni, è però la situazione dell’EA7 Emporio Armani Milano, battuta in Serie A da Venezia e reduce dal ko di Eurolega in casa di Vitoria. Quella di domani sera in casa del Monaco (palla a due alle ore 19 e diretta su DAZN e Sky Sport) è quindi già una sorta di ultima spiaggia per gli uomini di Messina che – dodicesimi e a una vittoria di distanza dal decimo posto, l’ultimo che porta ai play-in – non potranno più sbagliare se non vorranno chiudere anzitempo la loro stagione europea. Battere l’ex di serata Mike James e compagni – terzi e in striscia positiva da ben otto gare – sarà però tutt’altro che qualcosa di semplice per i meneghini che chiuderanno poi la loro settimana europea con la gara in programma al Forum, venerdì alle ore 20.30, contro il Fenerbahce.