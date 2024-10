Eurolega, la Virtus resiste un tempo: il Monaco scappa nella ripresa e vince 101-85

Montecarlo (Principato di Monaco), 18 ottobre 2024 – Si chiude senza vittorie la settimana con doppio turno di Eurolega delle squadre italiane: dopo il clamoroso scivolone interno di Milano, infatti, la Virtus Segafredo Bologna ha incassato la quarta sconfitta in altrettante gare europee perdendo 101-85 sul campo del Monaco. I bianconeri, che restano così soli sul fondo della classifica ancora a quota zero punti, non sono riusciti a dar seguito alle buone premesse di un primo tempo chiuso in vantaggio 47-46 e nella ripresa si sono via via spenti, incassando 55 punti a fronte dei soli 38 mandati a bersaglio. A pesare maggiormente sul groppone della Segafredo, oltre ai problemi difensivi palesatisi nella ripresa, sono state le pessime percentuali nel tiro da fuori (7/26 da tre per un complessivo 26%). A contribuire, invece, all’importante fatturato offensivo del Monaco ci hanno pensato ben sei giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati: a guidare l’attacco monegasco sono stati ancora una volta Elie Okobo con 20 punti e Mike James con 19. Decisive, però, anche le prove di Vittorio Brown (14 punti), che tra terzo e quarto quarto si è caricato la squadra sulle spalle, e l’ex di serata Mam Jaiteh, che ha chiuso con 15 punti conditi da 7 rimbalzi catturati. Miglior realizzatore di casa Virtus, invece, è stato ancora Tornile Shengelia con 17 punti, seguito a ruota da Mouhamet Diouf (12 punti), Matt Morgan e Isaia Cordinier (11 punti a testa).

La cronaca della gara

Buono l’avvio della formazione di coach Luca Banchi, che riesce a rispondere ai colpi dall’arco del Monaco mostrando solidità e pazienza. La tripla di Pajola vale il sorpasso sul 9-12 e dà fiducia ai bianconeri che chiudono in crescendo un ottimo primo quarto: i liberi di Shengelia e il canestro di Morgan suggellano infatti il 20-24 esterno al 10’. Quando si iscrivono al tabellino anche Diouf e Belinelli, autore di sei punti di fila, il vantaggio felsineo lievita addirittura fino al +11 (25-36). Un campanello d’allarme non indifferente per il Monaco, che in chiusura di tempo riesce a ridestarsi grazie ai primi lampi di Okobo e all’ex Jaiteh, i quali confezionano assieme a Mike James il controsorpasso interno a 1’14” dall’intervallo. Una spallata a cui la Virtus replica con Shengelia che firma il nuovo vantaggio virtussino al 20’ (46-47). Dopo la pausa di metà gara, arriva però la nuova, poderosa spallata monegasca: un 10-0 di parziale in cui c’è ancora la firma di Jaiteh e che permette al Monaco di prendere l’inerzia del match e volare a +9. Bologna, rimasta senza Pajola per infortunio, vacilla ma prova comunque a restare abbarbicata agli avversari riportandosi a -6 (60-54). Un riavvicinamento che si rivela però illusorio, perché la benzina nel serbatoio bianconero va via via esaurendosi, mentre dall’altra parte Brown si erge a protagonista guidando l’attacco di un Monaco che tra terzo e quarto quarto scappa. Un allungo a cui gli uomini di Banchi non riesco più a replicare. Il finale diventa così una passerella per gli uomini di Obradovic che toccano anche il +20 prima di alzare lievemente il pedale dall’acceleratore.