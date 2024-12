Risultati Serie A: Trento si prende il big match con la Virtus e riprende a correre

Bologna, 22 dicembre 2024 – Dopo il ko patito una settimana fa – primo passo falso dei trentini in campionato – la Dolomiti Energia Trento ha immediatamente ripreso la sua corsa in vetta al campionato di Serie A di basket imponendosi per 87-79 nella sfida tutta a tinte bianconere contro la Virtus Segafredo Bologna: lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, nel quale gli uomini di coach Paolo Galbiati hanno piazzato un 18-0 di parziale – diventato poi 25-5 nell’arco di tutta la frazione – passando di fatto dal -11 di fine primo tempo con 52 punti subiti in 20’ al +7. Una fiammata che ha galvanizzato e non poco la formazione trentina, capace nei 10’ conclusivi di resistere ai timidi tentativi di rientro di una Virtus ancora orfana di Toko Shengelia e apparsa nel finale un po’ a corto di energie dopo il doppio turno di Eurolega. In evidenza, nelle file della Dolomiti Energia, Anthony Lamb con 21 punti e Myles Cale con 17. Alla Virtus, che nei minuti finali ha sofferto nella battaglia a rimbalzo, non sono invece bastati i 17 punti di Isaia Cordinier.

Del ko patito dai felsinei ha saputo approfittare appieno una lanciatissima Germani Brescia – ora seconda in solitaria e certa come TRento di un pass per le Final Eight di Coppa Italia – che ha messo a segno il sesto successo di fila piegando 90-89 l’Umana Reyer Venezia, giunta così al terzo ko di fila. Il match del Taliercio ha seguito un andamento altalenante: al buon avvio dei padroni di casa (24-14 dopo i primi 10’) Venezia ha risposto con un 31-19 di parziale che le ha permesso di chiudere a +2 il primo tempo. Brescia ha poi riprovato ad allungare ma Venezia ha avuto la forza di restare aggrappata al match fino alle battute finali in cui Burnell e Della Valle hanno messo le loro firme sui canestri del +3 che Venezia non ha più saputo recuperare. Sul successo bresciano c’è il timbro inconfondibile di un Miro Bilan da 23 punti e 11 rimbalzi e del tandem Ivanovic-Della Valle (16 punti a testa), mentre sul fronte lagunare ci sono i 26 punti di Tyler Ennis, autore di una palla persa pesante nei secondi finale, e i 22 di Jordan Parks.

Tra i colpi più significati di giornata, c’è anche la prima vittoria stagionale del Napoli Basket che si è sbloccato imponendosi nel derby campano contro la Givova Scafati per 96-94 dopo un tempo supplementare: nel giorno del suo ritorno in biancoblù, Jacob Pullen ha subito avuto un impatto devastante, chiudendo con 28 punti, ma la firma più importante su questo successo partenopeo l’ha messa Leonardo Toté che allo scadere ha segnato il tap-in della vittoria. Per il lungo ex Fortitudo Bologna ci sono a referto 21 punti e 11 rimbalzi. Dopo cinque successi, invece, si è fermata la striscia vincente della Nutribullet Treviso, battuta 96-94 in casa della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sospinta dal duo formato da Justin Bibbins (22 punti) e Miralem Halilovic (20 punti). Infine, ci sono da segnalare il colpo esterno della Bertram Derthona Tortona, che ha sbancato il campo dell’Estra Pistoia 93-89 portando cinque uomini in doppia cifra (21 punti per Christian Vital), e la sesta vittoria consecutiva della Unahotels Reggio Emilia che si è imposta con un perentorio 97-80 sulla Openjobmetis Varese.