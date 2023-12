Ex giocatore Nba e la sua ragazza arrestati con l’accusa di rapimento e omicidio

Roma, 18 dicembre 2023 - Giallo in Nba, Chance Comanche, ai Portland Trail Blazers la scorsa stagione e oggi giocatore degli affiliati Stockton Kings in Lega G, è stato arrestato assieme alla sua fidanzata. Il 27enne e la compagna sono sospettati del rapimento e dell'omicidio di una infermiera.

Marayna Rodgers, un'infermiera di 23 anni era scomparsa nel nulla a Las Vegas a inizio mese. La ragazza, originaria di Washington, era in vacanza a Sin City e il 5 dicembre, l'ultima volta che era stata vista, aveva appuntamento con la sua amica Sakary Harnden, la 19enne compagna del cestista. Secondo gli investigatori la Harnden e Comanche avrebbero portato la Rodgers nel deserto e l'avrebbero uccisa. Il corpo della ragazza è stato trovato dopo l'arresto della coppia in una zona disabitata vicino a Henderson, a una ventina di km da Las Vegas.

La polizia ha anche accertato che il cestista statunitense la sera prima della scomparsa della ragazza aveva giocato a Henderson. La compagna, accusata inoltre del furto di un Rolex, è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l’accusa di rapimento, ed è trattenuta dietro una cauzione di 500 mila dollari. Mentre Comanche è stato bloccato dagli agenti dell'FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è trattenuto senza cauzione, in attesa di presentarsi martedì in tribunale per l'estradizione in Navada. Anche per lui non è stata ancora formulata l'accusa di omicidio.