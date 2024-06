Fabo, che peccato. Sfuma il sogno della promozione in A2

Montecatini Terme (Pistoia), 12 giugno 2024 – Sfuma il sogno di Montecatini di volare in A2. Il decollo degli Herons in questa finale playoff sembrava promettere meraviglie. L’atterraggio però è di quelli che più dolorosi non si può. La Del Fes Avellino passa 67-75 in un PalaTerme vestito a festa per la propria ’last dance’ e bissa il successo di metà febbraio in regular season.

Questa di affermazione però è decisamente più pesante, tanto da schiacciare i sogni di gloria rossoblù, che si sgretolano negli occhi lucidi dei giocatori termali, impietriti in mezzo al campo mentre assistono ai festeggiamenti biancoverdi. La squadra di Crotti si dimostra più forte di tutto, anche dell’infortunio di Vasl che la priva per del suo faro per oltre venti minuti e alla fine fa sua gara-5 meritatamente, completando l’ennesima remuntada della sua post-season.

Tabellino Fabo Montecatini-Del Fes Avellino 67-75

MONTECATINI Benites 3 (0/1, 1/7), Chiera 6 (1/5, 1/6), Natali 6 (1/5, 1/6), Arrigoni 11 (4/8, 0/2), Radunic 10 (1/4, 1/2), Dell’Uomo 8 (2/8, 1/4), Sgobba 9 (2/3, 1/3), Carpanzano 4 (0/1 da tre), Lorenzetti 10 (5/6, 0/1), Giancarli, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

AVELLINO Burini 6 (3/4, 0/4), Vasl 6 (0/2, 2/5), Verazzo 6 (2/5,0/2), Nikolic 17 (7/9, 0/1), Bortolin 13 (6/9 da due), Chinellato 8 (2/3 da due), Carenza 3 (0/1 , 1/2), Fresno 12 (2/3, 2/3), Giunta 4 (1/1 da due ), Agosto ne, Spagnuolo ne. All. Crotti.

Arbitri Agnese e Rezzoagli. Parziali 23-24, 39-40, 53-56.

Note Montecatini 15/35 da 2, 7/30 da 3; Avellino 23/37 da 2, 5/17 da 3; Tiri liberi: Montecatini 16/23, Avellino 14/20. Usciti per 5 falli: nessuno. Spettatori: 2800.