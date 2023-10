Fabriano, scordati Ozzano. C’è Faenza per il riscatto

La Ristopro torna a giocare di fronte al proprio pubblico dopo aver subito la brutta sconfitta in quel di Ozzano. Questa sera con inizio alle ore 18 Fabriano sarà impegnata al PalaChemiba per affrontare una Blacks Faenza che scenderà nelle Marche per continuare la striscia positiva. Per Fabriano sarà tre giorni molto importanti perché giocherà due gare casalinghe. Domani sarà di scena la fortissima squadra dell’ex capitano Francesco Papa, poi mercoledì giocherà sempre sul parquet di Cerreto d’Esi contro la Virtus Imola.

Faenza nelle prime quattro gare ha ottenuto due vittorie e due sconfitte ma dovranno recuperare la partita contro Lumezzane che si sarebbe dovuta svolgere domenica 22. Faenza dopo le prime due sconfitte ha alternato due vittorie e rimane candidata a fare una stagione da comprimaria. La campagna acquisti ha dato ulteriore sostanza e qualità con l’arrivo di Francesco Papa, del play-guardia Galassi (8.0 punti, 35% da tre) e dell’ala Tomasini. Il roster di coach Luigi Garelli è ricca di soluzioni, con ben nove senior intercambiabili. In regia Galassi, Pastore (6.8 punti, 67% da due) e l’argentino Sebastian Vico. Sul perimetro, confermati lo specialista difensivo Siberna (11.5 punti, 59% da due) e il capitano Petrucci. Sotto le plance l’arrivo di Papa, in sostituzione di Molinaro, ha completato un trio di livello con Aromando (14.3 punti, 8.5 rimbalzi) e Poggi (5.8 punti, 4.0 assist). Il roster è completato dai giovani di talento Ballarin, Naccari e Santandrea. Fabriano è uscita da Ozzano un po’ malconci sia nel morale per aver subito una sconfitta incredibile dopo aver giocato un ottimo primo tempo nella ripresa si è sciolto come neve al sole e soprattutto per l’infortunio a Bedin che oltre ad essere stato il migliore è uscito da questa trasferta con infortunio e quasi sicuramente non sarà della partita. Arbitrerà l’incontro Stefano Gallo di Mondelice (PD) e Helmi Tognazzo di Padova. Sarà una partita molto sentita anche per la presenza dell’ex Francesco Papa che ha disputato 78 partite ufficiali con i biancoblù ed è stato uno dei protagonisti sia della promozione in A2 del giugno 2021, che dell’ultima esaltante stagione conclusa in gara-5 di finale playoff contro la Luiss. Ristopro e Faenza si sono incontrate il 13 settembre nel secondo turno di Supercoppa, i faentini si imposero al PalaCattani per 98-72.

Angelo Campioni