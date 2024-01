Fabriano, un pivot giovane. Ecco il camerunense Nkot

La Janus Fabriano, dopo l’addio di Rapetti, lo ha sostituito ingaggiando per la stagione in corso il classe 2003 Samuel Florent Nkot, pivot in forza all’Attila Basket nella prima parte del campionato. Nkot è un centro di 201 cm camerunense di nascita, ma di formazione italiana dopo essersi trasferito nel 2017 a Roma. Nella capitale ha giocato nel settore giovanile dell’HSC Roma fino all’esordio in C Gold laziale con la Petroniana Roma. Nella stagione 20/21 il primo trasferimento, a Mazzano nella C Gold lombarda dove è rimasto due stagioni. Nel 2022 si guadagna il salto di qualità a Faenza (11 presenza) con la Raggisolaris in Serie B. Adesso il trasferimento nella città della carta con l’augurio da parte di tutta la società di proseguire nel progresso di crescita del ragazzo, togliendosi tante soddisfazioni insieme. Nei giorni scorsi il bilancio di coach Grandi sul rendimento della squadra. Abbiamo chiesto al ds Simone Lupacchini un commento sulla stagione della Ristopro disputata fino a questo momento. "Fino adesso - afferma Il direttore sportivo fabrianese - è un bilancio è appena sufficiente, troppi alti e bassi, l’obiettivo resta una salvezza tranquilla, se possibile nelle prime 8, ovviamente evitare playout. Abbiamo avuto tanti infortuni ma potevamo fare di più e avere più costanza, abbiamo dimostrato di giocarcela con le più forti ma manchiamo della giusta coesione e mentalità per poi dare continuità e non perdere con squadre anche più alla portata". "Non abbiamo - continua il dirigente cartaio - purtroppo budget per rinforzi, come ben specificato ad inizi stagione, come la campagna abbonamenti faceva presagire, serve mantenere in vita il basket nazionale a Fabriano e dovremo lavorare per farlo durare anche l’anno prox e non sarà facile. È arrivato un ragazzo del 2003 principalmente per allenarsi meglio con 4 lunghi ma sostituisce di fatto Rapetti". "Crediamo - conclude Lupacchini - che potenzialmente la squadra attuale abbia comunque tecnicamente le capacità per centrare gli obiettivi fissati".

Angelo Campioni