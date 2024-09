Festa della pallacanestro in Valtellina. Cremona piega una Cantù mai doma

La Vanoli Cremona supera una grintosissima Acqua San Bernardo Cantù per 81-76 in un’amichevole giocata nel tardo pomeriggio di ieri al Pala Teola di Livigno davanti ad una buona cornice di pubblico. La Vanoli (squadra di Serie A) ha mostrato ottimi numeri, ma l’ambiziosa San Bernardo Cantù ha mostrato di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista in A2. Partenza al fulmicotone della Vanoli Cremona che, con la tripla di Nikolic e il tiro da centro area di Eboua (nella foto), si porta sul 15-3 al 5’. Ci pensa il talentuoso McGee, best scorer con 28 punti, a far ritornare a galla i canturini (15-9 a 3’ dal termine). Nel finale botta e risposta di Lacey e McGee per il 20-16 in favore della Vanoli. Una tripla di Zampini ad inizio secondo quarto dilata il vantaggio della Vanoli sul +10 (27-17 al 13’). L’Acqua San Bernardo prova a rientrare (33-28 al 18’30“), nel finale i liberi di Poser permettono a Cremona di andare al riposo sul 39-34. L’inizio del terzo parziale è tutto della Vanoli che va sul +13 (47-34). Cantù, con le triple di Mcgee e Rismaa, si riavvicina (52-46 al 25’). Un fuoco di paglia, la Vanoli alza nuovamente il ritmo e il terzo quarto lo chiude avanti 60-49. La Vanoli vola nuovamente via (66-51 al 33’) con le triple di Lacey. Ma Cantù non molla, Valentini e McGee (3) la riportano sul 74-65 a 3’ dalla fine. Basile da sotto firma il 74-72, ma un gioco da 4 punti di Zampini (tripla e tiro libero per fallo di MCGee) riportano la Vanoli sul 78-72 a 48“ dalla sirena. E nel finale ancora Zampini mette i punti della staffa. Finisce 81-76 per la Vanoli, ma Cantù ha venduto cara la pelle. Quello di ieri è stato il secondo match della Valtellina Summer League, kermesse turistico sportiva che ha portato anche quest’anno in Valtellina i giganti del basket della Serie A. Nel primo, disputato giovedì sempre a Livigno, un’ottima Aquila Trento ha superato per 110-87 la Pallacanestro Varese. La Valtellina Summer League proseguirà oggi alle 17 con l’incontro, sempre al Pala Teola di Livigno, tra la Pallacanestro Cantù e l’Aquila Trento e terminerà domani pomeriggio al PalaScieghi-Pini di Sondrio alle 18 con il match tra la Pallacanestro Varese e la Vanoli Cremona. Ticket su www.valtellinasummerleague.it