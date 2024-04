FIBA Europe Cup. Varese, sfuma il sogno. In finale va il Bahcesehir con le triple di Woldetensae

Si ferma in semifinale il sogno europeo della Pallacanestro Varese. Toccato il vantaggio a cinque minuti dalla fine, gli uomini di Bialaszewski vengono beffati da un Bahcesehir ben più esperto. Niente ultimo atto, i biancorossi devono tornare a pensare alla salvezza. Una gara che il Bahcesehir, certamente più fisico, controlla dalla palla a due, forte di due giocatori che hanno conosciuto l’Europa ai piani superiori come Axel Boutielle e soprattutto Jerry Boutsiele. Il centro dei turchi domina, e non solo perchè Varese è piccola, ma anche perché Skylar Spencer non è mai un fattore, a dimostrazione di come i lunghi siano sempre stati il problema numero uno di questa stagione. Bialaszewski ottiene qualcosa da McDermott nel quintetto piccolo, ma in fondo non c’è altra soluzione oltre al tiro da 3. Non casualmente quando i biancorossi tornano dal -12 al -4 nel quarto quarto, di mezzo ci sono due triple di Tomas Woldetensae e una dello stesso McDerrmott. Al resto forse ci pensa il calo di tensione tra gli uomini di Dejan Radonjic, che da mesi pensano all’EuroLeague visto che è in corso un’ambiziosa fusione con il Besiktas. Nico Mannion però non pare poter prendere in mano le sorti del match a differenza del diretta rivale Tony Taylor, una giocata di Cavanaugh (altro ex EuroLeague con Alba e Zalgiris) a novanta secondi dalla fine vale i titoli di coda.

BAHCESEHIR COLLEGE-ITELYUM VARESE 81-73 (26-21, 21-18, 12-12, 22-22)

Alessandro Luigi Maggi