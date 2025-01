Basket Serie A, risultati e Final Eight: il quadro dopo il 15esimo turno

Bologna, 12 gennaio 2025 – Il quindicesimo turno del campionato di Serie A di basket ha ufficialmente fatto calare il sipario sulla prima parte della stagione, ma soprattutto delineato il quadro delle Final Eight dio Coppa Italia che si disputeranno a febbraio a Torino: l’ultima squadra a strappare il pass per la coppa è stata la Bertram Derthona Tortona che nell’anticipo del sabato ha battuto nettamente Sassari posizionandosi all’ottavo posto. Dietro al terzetto di testa formato da Brescia, dalla sorpresa Trapani e alla Dolomiti Energia Trento è arrivata invece la Virtus Segafredo Bologna che ha chiuso il girone d’andata con undici vittorie dopo aver sconfitto in casa il fanalino di coda Napoli Basket 86-75 al termine di un match condotto dai bianconeri sin dalle prime battute. Grandissimo protagonista di questo sigillo felsineo è stato senza ombra di dubbio Marco Belinelli che ha chiuso a quota 20 punti, 11 dei quali siglati nei 10’ iniziali, in cui la Segafredo si è costruita un tesoretto di 13 lunghezze di vantaggio (26-13) che ha poi sostanzialmente mantenuto invariato nel corso dei 40’, resistendo a ogni tentativo di riaprire i giochi dei partenopei che nella seconda frazione sono riusciti a riavvicinarsi a Bologna con un parziale di 13-0, salvo poi essere definitivamente respinti dai 30 punti segnati da Belinelli e soci nella terza frazione. A dar man forte al capitano dei bianconeri ci hanno pensato Andrejs Grazulis con 16 punti e Achille Polonara con 14 conditi da 6 rimbalzi. In Coppa Italia i bianconeri saranno protagonisti di una supersfida contro l’EA7 Emporio Armani Milano che ha piegato con un pirotecnico 108-106 la Unahotels Reggio Emilia: il match è rimasto per tutti i 40’ incanalato tra i binari dell’equilibrio e ha visto gli attacchi avere la meglio sulle difese. A recitare la parte del mattatore sul fronte milanese è stato Nikola Mirotic, che ha chiuso una serata da incorniciare con un bottino personale di 33 punti, impreziositi dai liberi del definitivo sorpasso, che hanno anticipato l’altrettanto decisivo fallo in attacco subito da Bolmaro. Decisivo, però, anche Shavon Shields, autore di 23 punti, mentre a Reggio, che è rimasta aggrappata al match grazie a un chirurgico 15/30 nel tiro da tre punti, non sono bastati ben cinque uomini in doppia cifra (Kwan Cheatam miglior realizzatore degli emiliani con 24 punti). Un posto tra le otto – per l’esattezza la settima piazza, che la porterà a sfidare Trapani – lo ha conquistato anche la Pallacanestro Trieste di un Denzel Valentine da 17 punti, che ha sconfitto 80-75 l'Estra Pistoia, sempre più in crisi: i giuliani hanno messo il turbo nella seconda frazione con un 25-15 di parziale e non si sono più voltati indietro. Continua invece il momento positivo dell’Umana Reyer Venezia, che ha conquistato la quinta vittoria di fila tra campionato e coppa piegando 86-78 una mai doma Vanoli Cremona, capace di riportarsi in partita nonostante il 25-9 subito nei secondi 10’ di gara: sugli scudi il lungo canadese Mfioundou Kabengele con 23 punti e 7 rimbalzi. Infine, è arrivato anche il successo della Openjobmetis Varese che in volata si è imposta per 92-89 sulla Nutribullet Treviso.

Gli accoppiamenti alle Final Eight di Coppa Italia di Torino

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona Trapani Shark – Pallacanestro Trieste Dolomiti Energia Trentino – Unahotels Reggio Emilia EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna