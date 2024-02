Final Eight di basket 2024 in tv: il programma della Coppa Italia e gli orari

Torino, 13 febbraio 2024 – Mancano oramai soltanto poche ore e poi si alzerà il sipario sulle Final Eight di Coppa Italia di basket, targate Frecciarossa, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno alla Inalpi Arena di Torino, dal 14 al 18 febbraio. Si partirà quindi domani, alle ore 18 (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) con l’inedito primo quarto di finale che vedrà contrapposta l’EA7 Armani AX Milano alla Dolomiti Energia Trentino. Due squadre che arrivano all’appuntamento in stati di forma opposti: l’EA7 Emporio Armani Milano, per via di un roster estremamente lungo e ricco di qualità (in casa Olimpia soprattutto Mirotic è chiamato alla definitiva consacrazione dopo una prima parte di stagione minata dagli infortuni), è infatti una delle grandi favorite della manifestazione e ci arriva dopo sei vittorie di fila in campionato, mentre Trento ha vinto soltanto una delle ultime sette gare disputate. All’appello mancheranno sul fronte Olimpia Billy Baron (ko per un problema al gomito) e Maodo Lo (distorsione alla caviglia) e su quello di Trento – che si è recentemente rinforzata con l’ingaggio della guardia USA Matt Mooney – il giovane Quinn Ellis.

Inedita anche la sfida delle 20.45 (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), tra l’Umana Reyer Venezia e la “Cenerentola” Estra Pistoia: i lagunari in epoca recente hanno una tradizione più che positiva in Coppa Italia avendo vinto l’edizione 2020 della manifestazione e sulla carta sono decisamente favorita per il passaggio in semifinale vista la profondità della loro rosa, di cui però non farà parte Jordan Parks, messo ko da un problema al bicipite femorale. Dall’altra parte Pistoia – che ha battuto gli orogranata nel match d’andata di campionato – arriverà però sicuramente all’appuntamento senza pressioni e con la voglia di interpretare il ruolo della sorpresa della kermesse, spinta magari dai suoi gioielli Moore e Willis.

Il quadro dei quarti di finale si completerà poi giovedì con le altre due sfide: alle ore 18 (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) andrà in scena il derby emiliano tra la Virtus Segafredo Bologna e l'Unahotels Reggio Emilia. Assieme alla già citata Milano, la Virtus Segafredo, fin qui protagonista di un eccellente cammino stagionale sia in campionato che in Eurolega, è inserita nel lotto delle favorite. Non sarà infatti facile per Reggio fermare giocatori decisamente in forma e di qualità come Hackett, Shengelia, Belinelli, Cordinier e Lundberg - solo per citarne alcuni -, ma è altresì vero che la squadra di coach Priftis – che si è di recente separata dall’ex bianconero Hervey per poi ingaggiare l’ex Lakers Tarik Black, il quale sarà però in Italia solo dopo le Final Eight – non avrà grosse pressioni sul groppone e vorrà assolutamente cercare di sgambettare i felsinei per provare magari ad essere una delle sorprese della coppa.

Non si può poi, non inserire nel lotto delle favorite la Germani Brescia, detentrice del trofeo a cui arriva quest’anno da prima della classe in Serie A. Gli uomini di coach Magro fanno affidamento su un sistema collaudato che quest’anno ha inserito elementi di grande valore come l’ex Sassari Miro Bilan. Per cercare di bissare il successo ottenuto l’anno scorso, però, i biancoblù dovranno supearare innanzititutto lo scoglio GeVi Napoli – entrata un po’ a sorpresa ma con tanta voglia di stupire nelle otto – nella sfida di giovedì alle 20.45 (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre).

Venerdì la coppa osserverà un giorno di riposo, prima delle semifinali di sabato e della finale, in programma domenica alle 17.45 (match in diretta su DAZN, Eurosport 2, DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e canale NOVE).

Il programma della manifestazione

Mercoledì 14 febbraio: EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 18 (diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia ore 20.45 (diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX) Giovedì 15 febbraio: Virtus Segafredo Bologna – Unahotels Reggio Emilia ore 18 (diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX) Germani Brescia – Generazione Vincente Napoli ore 20.45 (diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX) Sabato 17 febbraio: Semifinale 1 ore 18 (diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX) Semifinale 2 ore 20.45 (diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX) Domenica 18 febbraio: Finale ore 17.45 (diretta su DAZN, Eurosport 2, DMAX e canale NOVE)