Final Four Eurolega 2025 ad Abu Dhabi. è ufficiale

Anche il grande basket migra a est. Le Final Four di Eurolega 2025 si svolgeranno infatti ad Abu Dhabi dal 23 al 25 maggio. I match che decideranno la nuova regina della massima competizione per club della palla a spicchi si giocheranno alla Etihad Arena di Yas Bay, palazzetto da 12 mila posti che è stato inaugurato nel 2021. Una svolta epocale per Euroleague che per la prima volta esce dai confini del Vecchio Continente con le sue Final Four proprio nell’anno del 25° anniversario della competizione. L’obiettivo dell’organizzazione era quello di allargare gli orizzonti del torneo, per raggiungere nuovi mercati e aumentare l’appeal. Nelle ultime settimane erano state molte le voci che avevano parlato di un possibile accordo e mancava soltanto l’ufficialità che è arrivata quest’oggi, quando il presidente Dejan Bodiroga e il CEO Paulius Motiejunas di Euroleague hanno firmato l’accordo. Al momento è stata data l’ufficialità soltanto per il 2025 ma si parla di un sodalizio che dovrebbe avere base triennale, grazie anche ad un’entrata economica che dovrebbe essere vicina ai 75 milioni di dollari complessivi. I biglietti per le Final Four verranno messi in vendita dal 26 febbraio. Sono stati resi noti poi anche gli orari delle partite: le semifinali si giocheranno alle 19.00 e alle 22:00 ora locale mentre le finali alle 18.00 e alle 21.00 ora locale. "Vorrei ringraziare la città di Abu Dhabi per aver dimostrato la sua fiducia in EuroLeague Basketball - ha commentato Bodiroga - Portare le Final Four ad Abu Dhabi è un progetto ambizioso e una straordinaria opportunità per mostrare l'atmosfera dell'EuroLeague a un pubblico nuovo e diversificato. Allo stesso tempo, questa partnership garantisce ai nostri fedeli fan una nuova esperienza in una delle città più moderne e turistiche del mondo. Insieme, offriremo un altro evento di alto livello che eleverà l'EuroLeague a nuovi livelli".