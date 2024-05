Finali nazionali Under 19: la squadra di coach Luminati domina contro la Stamura (87-53) e oggi alle 16 affronta l’Olimpia. Carpegna Prosciutto super, vola in semifinale con Milano

Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

83

Cab Stamura Ancona

57

PESARO: Aloi 6, Di Francesco 6, Sparacca 2, Colotti 6, Stazzonelli 9, Maretto 19, Ghiselli, Sablich 9, Sambuchi, Fainke 13, Stazi 4, Siepi 9. All. Luminati

ANCONA: Bora, 2 Gallo 6, Virgili, Filippetti, Piccionne 21, D’Agnano 15, Kumer, Tamboura 4, Zanotto, Paoletti 9, Diop, Balducci. All. Petitto

Parziali: 9-26; 20-50; 40-62; 57-83. Tiri liberi: Ancona 7/9, Pesaro 15/18. Tiri da tre: Ancona 6/20, Pesaro 12/26. Tiri da due: Ancona 16/41, Pesaro 16/44

Nel derby tanto atteso tra Stamura Ancona e Carpegna Prosciutto Papalini ai quarti di finale delle finali nazionali under 19, domanina la squadra di coach Luminati, che vince 57-83 e si guadagna la semifinale nazionale per il secondo anno consecutivo. Pesaro conosce le insidie di una sfida all’ultimo secondo contro la Stamura (nella sfida di ritorno in campionato Ancona ha vinto al supplementare 68-67), perciò parte a razzo, dal 2-2 infila un 15-0 di parziale con 8 punti segnati da Maretto e in un amen la VL è avanti 2-17; il divario aumenta ancora nel primo quarto, 6-24 al ‘8 dopo la tripla di Aloi, dopodichè la Stamura prende le misure e la partita si stabilizza. Nelle prime battute del secondo parziale Ancona ha le sue chance per rientrare in gara, ma la VL è infalibile da dietro l’arco e si arriva al 16-46 del ‘18, che diventa 20-50 all’intervallo. Nel secondo tempo i biancoverdi si avvicinano al massimo fino al -17, e la Vuelle può festeggiare la top 4 nazionale. Dopo un anno torna in semifinale, dove l’anno scorso fu la Stella Azzurra a interrompere il sogno scudetto; quest’anno l’avversaria sarà l’Olimpia Milano, un nome che basta per evocare mille sfide memorabili. Appuntamento oggi alle 16.

Leonardo Selvatici