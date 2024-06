Finali basket serie A, gara 1 Virtus Bologna-Olimpia Milano: orario e dove vederla in tv. Il programma

Bologna, 6 giugno 2024 – Mancano oamai soltanto poche ore alla palla a due (diretta alle 20.30 DAZN, Eurosport 1, DMAX e NOVE) che sancirà l’inizio della finale scudetto di basket, la quarta consecutiva che vedrà sfidarsi per il tricolore la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano, detentrice degli ultimi due scudetti. La finale – da quest’anno tornata al meglio delle cinque partite – partirà con le prime due sfide alla Segafredo Arena, dal momento che ad avere il vantaggio del fattore campo è Bologna, la quale ha chiuso in testa la regular season.

I bianconeri hanno poi eliminato non senza fatica la Bertram Tortona – sconfitta a gara cinque dopo aver recuperato il 2-0 iniziale dei felsinei – e l’Umana Reyer Venezia 3-1. Gli uomini di coach Banchi hanno ancora una volta mostrato grande compattezza di squadra e hanno saputo fare i conti con due infortuni di peso come quelli capitati a Iffe Lundberg e Ante Zizic, i quali dovrebbero rientrare nel corso di queste finali. Apparso in grande crescita, in un collettivo che in questi playoff attende ancora la miglior versione di giocatori come Cordinier e Hackett, c’è invece Toko Shengelia, decisivo nelle ultime sfide. Del georgiano ha parlato alla vigilia della sfida coach Luca Banchi: “Si porta ancora un po’ dietro gli strascichi di una condizione approssimativa. Ha dovuto fare i conti con tanti piccoli acciacchi subiti durante questa stagione e purtroppo arrivati molto spesso nel momento di massimo rendimento. Già in gara cinque contro Tortona, credo che abbia mostrato un'ottima versione di sé, per poi essere assoluto il protagonista anche in gara 4 contro Venezia”.

Il focus del tecnico toscano si è poi spostato sull’Olimpia e sulle sfide scudetto: "Le cose che temo maggiormente dell’Olimpia Milano la profondità del roster, l’organizzazione di gioco sia in attacco che in difesa e ovviamente una guida tecnica di altissimo profilo. Noi, però, abbiamo dimostrato anche durante la serie contro Venezia di sapere fare tesoro, di quanto accaduto. In gara 4 contro gli orogranata abbiamo avuto un livello di concentrazione differente, molto più alto. Entrambe le squadre hanno giocatori in grado di recitare un ruolo da protagonisti. In questo momento così importante della stagione bisogna saper cavalcare l'attimo, il momento”.

Dall’altra parte ci sarà invece un’Olimpia che, dopo lo scivolone di gara 1 dei quarti contro Trento, non ha più conosciuto battute d’arresto, eliminando i bianconeri trentini 3-1 e la Germani Brescia addirittura 3-0. Inutile dire quanto sia profondo e ricco di talento il roster a disposizione di coach Messina, che può contare su giocatori del calibro di Shields, Napier, e Mirotic – solo per citarne alcuni –, ma che cerca comunque di tenere i piedi per terra e chiede ai suoi ragazzi massima concentrazione e attenzione per i dettagli: "La Virtus ha il vantaggio del fattore campo che si è spesso rivelato decisivo nelle sfide tra queste due squadre negli ultimi tempi. Per questo siamo chiamati a giocare subito due gare di livello a Bologna, pur essendo consapevoli di quanto sia difficile vincere su un campo così. Sarà quindi fondamentale restare uniti momenti di difficoltà, giocare con grande coesione difensiva e provare a prendere il controllo dei rimbalzi. Nei playoff, siamo andati migliorando di partita in partita e questo ci ha dato fiducia, ma penso che anche Bologna sia una squadra in fiducia, per cui saranno le piccole cose a fare la differenza”. Gli ingredienti per un'altra grande finale ci sono tutti. La parola, ora, passa al campo.

Orari e dove vedere le gare della finale

Gara 1: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano, giovedì 6 giugno ore 20.30 (live su DAZN, Eurosport 2, DMAX, NOVE)

Gara 2: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano, sabato 8 giugno 2024 ore 20.30 (live su DAZN, Eurosport 1, DMAX e NOVE)

Gara 3: EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna, martedì 11 giugno 2024 ore 20.30, (live su DAZN, Eurosport 2, DMAX e NOVE)

Eventuale Gara 4: EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna (giovedì 13 giugno 2024)

Eventuale Gara 5: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano (domenica 16 giugno 2024).