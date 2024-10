Basket Forlì vince ma convince a metà

Forlì, 3 ottobre 2024 – Buona la prima casalinga per la Pallacanestro 2.015, che all’Unieuro Arena supera Cento 75-59 guidando nel punteggio di fatto per tutto il match. Ottima la prestazione di Del Chiaro, specie nella prima metà di gara, autore di 19 punti. Ora si replicherà di nuovo tra le mura amiche domenica contro Verona. Forlì parte bene, poi nel primo quarto arriva l’unico vantaggio centese del match sul 9-11. Gli uomini di Martino impongono infatti presto la propria legge (21-13), quindi, volando in transizione, si portano sul +14 (36-22) nel corso della seconda frazione. È il momento migliore del match dei biancorossi romagnoli. La musica, ad ogni modo, non cambia al rientro dalla pausa lunga: break di 7-0 ed ecco servito il massimo vantaggio della partita sul +20 (46-26). Cento ci prova con Berdini (54-41), ma, nonostante l’Unieuro trovi grandi difficoltà a segnare dal campo, gli emiliani non riaprono mai davvero la contesa. Davis tenta il tutto per tutto nell’ultima frazione (67-59, -1’53”), ma Pascolo chiude i conti con 6 punti filati.