A2, alle 18 al PalaDozza arriva Torino di Boniciolli. Cagnardi: "Ci serviranno i tifosi». Aradori e Cusin ko. La Fortitudo a caccia di riscatto contro una Reale Mutua piena di ex

E’ una Fortitudo in cerca di riscatto, vogliosa di riprendere la propria corsa e che vuole iniziare il trittico di sfide che l’attende, mercoledì a Desio con Cantù, sabato prossimo a Cividale, nel migliore dei modi. Questo pomeriggio alle 18 al PalaDozza (in diretta streaming su Lnp Pass, radio su San Luchino e diretta audio su Canale 88), la formazione di Devis Cagnardi cerca riscatto ospitando, nella decima giornata di serie A2, la Reale Mutua Torino. Assente l’ex Marco Cusin infortunato al ginocchio e out ancora per un bel po’ di tempo, la Fortitudo dovrà fare anche a meno di Pietro Aradori. Dopo l’esordio con Verona, mercoledì a Rieti l’esterno nativo di Lograto ha accusato un problema al polpaccio che lo ha costretto ad uscire anzitempo e che lo terrà fuori nella sfida di quest’oggi con i piemontesi.

A complicare i piani della Fortitudo c’è anche la non perfetta condizione fisica di Matteo Fantinelli, alle prese da qualche settimana con problemi al piede e che a Rieti, nel finale di sfida ha dovuto dare anch’egli forfait. Anche se non al massimo si spera di averlo a disposizione oggi per Torino, troppo importante l’apporto del capitano della Effe per farne a meno a cuor leggero, specie in un momento in cui, trovata la quadra in difesa, in attacco si continua un po’ a balbettare, specie se non tutti gli elementi a disposizione si fanno trovare pronti e riescono a dare un contributo accettabile.

"Ci attende la terza gara settimanale, contro una Torino che si presenta come una squadra dalla grande energia – spiega coach Cagnardi –. Matteo Boniciolli è un coach capace di preparare e motivare le sue squadre come pochi altri e questo è un aspetto che non sottovaluteremo. Non siamo al completo ma avremo Menalo con un paio di allenamenti in più e al quale chiederemo di darci una mano. Avremo bisogno della presenza mentale da parte di tutti e della spinta del nostro pubblico".

Nutrita la pattuglia degli ex nelle fila di Torino. In campo scenderanno Matteo Montano, bolognese doc cresciuto proprio nella Fortitudo e Aristide Landi. Gli altri due ex di giornata saranno in panchina, coach Boniciolli e Federico Tosarelli altro bolognese doc. Direzione di gara di Flats Service-Torino affidata al trio arbitrale composto da Salustri, Rudellat e Di Martino.

Le altre gare: Cividale-Rieti, Urania Milano-Juvi Cremona, Avellino-Libertas Livorno, Cento-Piacenza, Brindisi-Udine, Pesaro-Rimini, Verona-Nardò, Vigevano-Cantù.

La classifica: Rimini 16, Cividale, Cantù, Udine e Rieti 14, Urania Milano 12, Forlì e Verona 10, Fortitudo Flats Service, Cremona, Orzinuovi e Nardò 8, Avellino, Torino, Vigevano, Livorno e Pesaro 6, Cento, Piacenza e Brindisi 4.