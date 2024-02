A2: il presidente tiene aperta la questione mercato. "Se ci sarà l’occasione interverremo». Tedeschi: "Il ko di Verona? Fin qui una Fortitudo incredibile»

Il lavoro di squadra paga e la Fortitudo, con il contributo di tutti, vuol continuare a sognare. Parola del presidente Stefano Tedeschi. Intervenuto alla trasmissione radio Vitamina Effe, il numero uno non si è sottratto alle domande. "Dispiacere per aver perso il primato a Verona? Sì, anche per il modo in cui è arrivata la sconfitta da +17 – sottolinea Tedeschi –. E’ stato un blackout, ma fin qui è stata una stagione incredibile che nessuno avrebbe immaginato. Qui si vince e si perde tutti insieme: c’è allenatore di alta qualità, un buon quintetto, e giovani che cercano di lavorare bene in palestra per essere al meglio in partita".

Udine unico vero passaggio a vuoto. "A Udine le cose non sono andate, ma sono uomini, può capitare. Forlì? Si doveva fare fallo, ma abbiamo anche visto dei tiri da quattro. Va bene così".

Una Fortitudo che sogna e che è pronta a fare il grande passo. "In agosto avevo parlato di promozione in tre anni sperando di farcela prima. Stiamo andando avanti in una certa maniera e, come dico ai miei soci, se ci sarà modo faremo interventi sul mercato, ma questo non significherebbe vincere per forza. Il mercato? Dobbiamo pensare a eventuali infortuni, e poi che non ci sono tante opzioni in giro: per esempio per Della Rosa Pistoia non ha voluto trattare. Tra 7 partite scadono i termini, ci sarà da vedere anche quel che capiterà in serie A, di sicuro il nostro obiettivo non è perdere e se sarà serie A, è per rimanerci".

L’obiettivo di ridare credibilità è già stato raggiunto. "Non sono titolato per dire cosa ci fosse prima. Ho trovato disponibilità in Muratori per continuare a sostenere la Fortitudo. Nonostante il poco tempo, i risultati sono arrivati grazie al lavoro di Caja e di tutte le persone che si sono impegnate. C’è entusiasmo, voglia di fare bene, e se la squadra risponde siamo contenti. Il nostro pubblico se lo merita".

Filippo Mazzoni