A2: ore 18, Verona al PalaDozza. Ufficializzato l’ingaggio di Menalo. Bolpin non ha dubbi:: "La Fortitudo cresce»

Dopo il dovuto rinvio della sfida con Avellino della settimana scorsa e ancor prima delle sfide infrasettimanali con Orzinuovi e Cento, la Fortitudo di Devis Cagnardi è attesa, questa sera alle 18 al PalaDozza, dalla sfida interna con Verona. Scaligera formazione rognosa, difficile da affrontare e che punta su di un ossatura confermata e sull’innesto di nuovi arrivati di livello e proprio per questo avversaria scomoda per una Fortitudo in cerca di riscatto.

Con Marco Cusin alle prese con problemi fisici al ginocchio e in attesa di tesserare la prossima settimana, con la speranza di averlo a disposizione il prima possibile Leo Menalo (ieri annunciato ufficialmente dal club), la Flats Service cerca di una vittoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta con Nardò e una posizione in classifica non consona a quelle che erano le previsioni della vigilia dei biancoblù, a quota 3 vittorie e 3 sconfitte.

"Stiamo lavorando bene, abbiamo avuto due settimane piene dove poterci allenare, lavorare con calma per capire dove e come possiamo migliorare e per migliorare la condizione spingendo forte in palestra – sottolinea Riccardo Bolpin – sull’esecuzione dei giochi, sulla difesa e sui principali criticità che sono emerse specie nelle sconfitte".

Fortitudo che con Verona torna ad avere a disposizione Pietro Aradori, all’esordio stagionale. "Pietro già dalla settimana scorsa ha iniziato ad allenarsi in gruppo, ha lavorato tanto col preparatore per acquisire una buona condizione fisica e con la Scaligera ci sarà".

Poi Bolpin parla della sfida con i gialloblù. "Verona è una squadra solida di qualità e fisicamente tosta. Rispetto all’anno scorso quando ci ha battuto in entrambe le sfide ha mantenuto la stessa intelaiatura. Mi aspetto una partita dura, ci servirà grande prestazione difensiva per bloccare la Scaligera e imporre il nostro gioco e il nostro ritmo alla sfida".

Mente lucida, voglia di migliorare una classifica che non soddisfa in primis nemmeno la squadra.

"Siamo una squadra forte, sono convinto che alla lunga possiamo dire la nostra e far parte delle zone alte della classifica. Se guardo l’attuale momento, dobbiamo migliorare, ci manca solidità e dobbiamo avere un cinismo maggiore, cercando di chiudere la partita prima. Quindi testa bassa e lavorare perché abbiamo tutto per far bene".

Direzione di gara affidata al trio composto da Costa, Enrico Bartoli, Nuara.

Le altre gare: Cividale-Cantù 80-72, Torino-Rimini 68-80, Cremona-Piacenza 68-72, Forlì-Livorno 67-69, Pesaro-Orzinuovi, Cento-Brindisi, Vigevano-Milano, Nardò-Rieti, Avellino-Udine.

La classifica: Rimini 14; Rieti, Cividale e Cantù 12; Udine 10; Milano, Forlì, Cremona, Verona e Orzinuovi 8; Fortitudo Flats Service, Avellino, Vigevano, Livorno, Nardò e Torino 6; Pesaro 4; Brindisi, Piacenza e Cento 2.