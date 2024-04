La Fortitudo cade ad Agrigento: il ritorno di Aradori non basta

Porto Empedocle (Agrigento), 7 aprile 2024 – La Fortitudo Bologna finisce ko 81-79 nella sfida con la Fortitudo Agrigento. Alla formazione di Attilio Caja non basta l’esordio di Marco Giuri e il ritorno di Pietro Aradori per avere ragione dei siciliani che alla disperata ricerca di punti salvezza, ne conquistano due di platino sul parquet di casa.

Agrigento rimane così in corsa per il suo obiettivo nel girone Verde, raggiungendo Latina e Monferrato, con quest'ultima che ha fatto un favore a Bologna superando Udine. Fortitudo e Udine, unite al secondo posto in classifica del girone Rosso, sono così unite anche dai rispettivi ko in campionato e, in attesa del recupero di mercoledì sera al PalaDozza della Fortitudo con Treviglio, continuano a dividere la posizione alle spalle della capolista Forlì.

Al PalaMoncada parte meglio Bologna avanti subito 0-6 e poi 5-11, ma Agrigento approfitta di una Flats Service troppo distratta e con un parziale di 9-2 si porta avanti 14-11. Fantinelli riporta avanti l’Aquila che, ad inizio seconda frazione di gioco, fa esordire Marco Giuri. Sono Panni e Ogden a dare la prima vera scossa al match con Bologna che tocca il +9 sul 25-34. Tre triple di fila Ambrosin confermano come non sia giornata per gli esterni Effe e impattano di nuovo il punteggio sul 34-34 al 17’. La formazione di Caja che va in crisi di fronte alla tattica e alla determinazione dei siciliani che con un break di 10-0 si riportano avanti 35-34. Il finale di secondo quarto è però griffato da Aradori con la Effe bolognese torna avanti 35-40 dopo un gioco da 4 del suo stoccatore. Nella ripresa la Flats Service torna ad allungare sul 38-47 al 22’, ma riecco Ambrosin e Cohill che riportano sotto Agrigento. Inizia un lungo testa a testa, con Fantinelli e compagni avanti nel punteggio, ma con i siciliani che non mollano. Al 36’ Meluzzi riporta avanti Agrigento; l’inerzia è definitivamente dalla parte dei siciliani anche se Aradori è l’ultimo ad attendersi segnando una tripla, mettendo a due liberi e sbagliando volontariamente il terzo nel tentativo finale di un tap-in vincente che non arriva.

Il tabellino

MONCADA AGRIGENTO 81 FORTITUDO BOLOGNA 79 MONCADA AGRIGENTO: Meluzzi 17, Cohill 15, Ambrosin 32, Chiarastella, Polakovich 12; Caiazza, Sperduto 5, Fabi, Peterson; Traore ne. All. Pilot. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 8, Aradori 15, Ogden 14, Freeman 12; Giuri, Panni 7, Conti 5, Sergio 3, Morgillo 7; Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: Masi, Chersicla, Coraggio. Note: parziali 19-20, 36-40, 60-63. Tiri da due: Agrigento 12/27; Fortitudo 18/34. Tiri da tre: 13/36; 10/31. Tiri liberi: 18/27; 13/18. Rimbalzi: 37; 45.