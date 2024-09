Al PalaZola la Fortitudo fa suo il terzo test stagionale: buone risposte nel giorno per Cagnardi. Domani amichevole contro Livorno. Effe, altre conferme nel successo su Nardò

Buon test amichevole per la Fortitudo che nella palestra di casa del PalaZola ha battuto 76-63 Nardò, nel terzo test stagionale. Dopo le prime due prove con Piacenza e Reggio Emilia, la formazione di Devis Cagnardi si è confermata in progresso nel gioco e nell’amalgama. In una sfida in cui il punteggio è stato resecato al termine di ogni quarto, la Effe ha avuto un’ottima partenza nel primo quarto e un discreta tenuta, tenendo conto del momento, per tutta la sfida.

E’ stato un vernissage molto positivo per i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi, che per la prima volta nella stagione sono scesi in campo davanti al proprio pubblico che ha riempito, con largo anticipo rispetto alla palla a due, i 400 posti del PalaZola. Di fronte ai pugliesi diretti dall’ex Luca Dalmonte, i bolognesi partono come detto subito molto bene, grazie alla solidità dei propri lunghi e al tiro dalla lunga distanza con 6 triple, 4 delle quali di Mian. Si comincia con l’11-0 iniziale e poi con il 31-17 con cui si chiude il primo quarto. Nella seconda frazione Nardò infila un break di 0-9, la Effe all’inizio fatica ma poi risponde e accorcia andando al riposo sul +12. Nella ripresa la Fortitudo riparte bene, allunga e al 30’ è avanti 60-42 dopo un parziale di 18-11. Nell’ultima frazione la fatica si fa sentire per tutti, ma la Effe controlla e centra il successo. Un buon test quindi per Fantinelli e compagni che già domani sono attesi dalla quarta e ultima amichevole a Castelfiorentino con la neopromossa Libertas Livorno, alle 19 per la seconda edizione del trofeo Nedo Betti e Mario Gilardetti.

Fortitudo: Giordano, Gabriel 13, Battistini 5, Bolpin 4, Cusin, Mian 20, Fantinelli 13, Freeman 19, Sabatini 2, Bonfiglioli, Braccio.

Filippo Mazzoni