Allungo Fortitudo, due gare per fare il salto

Cremona e la vittoria di sabato sera sono già alle spalle di una Fortitudo che dopo una domenica di riposo si trova di fronte a una settimana importante in campo ed extra campo. Sul parquet la formazione di Attilio Caja è attesa dalla doppia sfida che l’attende mercoledì ad Orzinuovi e poi domenica ancora al PalaDozza, per la sfida contro Piacenza in quella che sarà il Ruben Douglas’s Day, giorno della celebrazione e del ritiro della canotta numero 20 del giocatore che vent’anni fa regalò alla Fortitudo il suo secondo scudetto.

Con Cremona la formazione di coach Caja ha infilato la sua seconda vittoria consecutiva, la settima considerando i nove incontri con il tecnico pavese in panchina. Una vittoria meritata, anche se con qualche criticità come ha sottolineato proprio l’"Artiglio" nel post partita, evidenziando come la squadra specie nel primo quarto non abbia avuto il giusto approccio, per poi alzare progressivamente e chiudere in netto crescendo.

Il lavoro settimanalmente prosegue intenso sia da un punto di vista fisico che tecnico. Il prossimo avversario Orzinuovi è squadra in piena rivoluzione interna dopo l’esonero di Ciani e un deciso cambio di organico che tra l’altro ha portato nelle ultime settimane Luca Vencato in Fortitudo, poi toccherà ad una Piacenza fanalino di coda del campionato, ma che proprio il 7 dicembre scorso ha battuto 80-70 la Effe.

Saranno due sfide quindi sulla carta alla portata di Matteo Fantinelli e compagni, ma come ha sottolineato anche nel dopo-Cremona Caja, "Nessuna gara è scontata". Il vantaggio è che a differenza dalle sfide con Udine e Cremona, la Fortitudo dovrebbe però avere due stranieri.

E’ attesa per oggi l’ufficializzazione e il tesseramento dell’ala forte Donte Thomas, che ha firmato fino a fine stagione ma con possibilità di uscita, che ieri ha salutato Roanne e si appresta a tornare in Italia dopo le esperienze con Cantù e Torino. Entro questa mattina alle 11 la società cercherà di tesserarlo per metterlo a disposizione di Caja già mercoledì contro Orzinuovi.

Mercoledì sarà una giornata importante in casa Fortitudo anche da un punto di vista societario visto che i soci di Sporting Fortitudo, la società controllante del mondo Fortitudo, si ritroveranno per fare il punto della situazione, stabilire strategie e parlare dell’aumento di capitale che i soci dovranno sostenere.