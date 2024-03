Applausi Fortitudo Ogden dà la spinta giusta

SHARK TRAPANI

57

FORTITUDO BOLOGNA

89

SHARK TRAPANI: Imbrò 10, Notae 11, Mian 5, Mobio, Horton 12, Rodriguez 3, Marini 5, Mollura 4, Renzi, Pullazi 7, Pugliatti. All. Parente.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 6, Aradori 17, Ogden 24, Freeman 12, Panni 8, Giordano, Morgillo 4, Sergio 3, Taflaj 2, Kuznetsov 2. All. Caja.

Arbitri: Gagliardi, Dionisi, Maschio.

Note: parziali 10-19, 28-39, 47-67. Tiri da due: Trapani 14/30; Fortitudo 26/34. Tiri da tre: 2/27; 10/25. Tiri liberi: 23/35; 7/10. Rimbalzi: 34; 34.

Capolavoro Fortitudo. La formazione di Attilio Caja schianta Trapani e si conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia. Alle 20,45 (diretta su Raisport), affronterà Forlì. Prestazione perfetta per la Flats Service che, al PalaTiziano, annichilisce l’attacco siciliano con una difesa fantastica, trova in Ogden e Aradori due stoccatori decisivi, ma soprattutto trova punti e tanta tanta energia dalla panchina. Si comincia con mezzora di ritardo, causa prolungamento della sfide precedenti.

La Fortitudo parte lanciata andando avanti 3-10 grazia a 6 punti di fila di Freeman e a una difesa che alterna uomo e zona inaridendo le fonti siciliane e concedendo appena 10 punti, nei primi 10’ a quello che è il miglior attacco del campionato. Con 9 punti di Ogden la Effe tocca la doppia cifra di vantaggio per la prima volta +11, 8-19 al’9’ e allunga fino al +13, al 12’ sul 10-23. L’ex Virtus Imbrò sente aria di derby e con Horton prova a tenere a galla i suoi, ma la Fortitudo nonostante i 3 falli di Freeman tiene sempre le redini del confronto. Ogden è immarcabile, dalla panchina arriva energia, mentre Fantinelli e Panni guidano e tamponano e il vantaggio biancoblù rimane in doppia cifra.

Nella ripresa Trapani prova a mettere maggiore pressione, ma la Fortitudo che perde subito Freeman per il quarto fallo, ma non perde il controllo della sfida. Dieci punti in rapida successione di Aradori lanciano definitivamente la Effe avanti 33-51 sul +18 al 24’. La Fortitudo si carica di falli, Panni e Morgillo raggiungono i 4, ma tiene alta l’intensità difensiva, mentre in attacco arrivano ottime cose da tutta la panchina, Kuznetsov compreso. Trapani in attacco sbaglia tutto e così finisce in gloria per una strepitosa Fortitudo.