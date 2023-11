Aquila, che duello. Fantinelli-Sabatini, regìa arrembante

Simili per costruzione e per mentalità, ma al tempo stesso diverse per caratteristiche e fini, Fortitudo e Piacenza si apprestano a sfidarsi domani alle 18 al PalaDozza.

Costruite con criteri simili entrambi guidate da due playmaker italiani Fantinelli e Sabatini tra i migliori passatori del campionato, con due stranieri nel reparto lunghi Freeman e Ogden per la Effe, Miller e Skeens per i biancorossi tra loro affini e con due elementi Bolpin e Aradori da una parte e Veronesi e Bonacini che sono esterni dal tiro facile, Fortitudo e Piacenza sono squadre tra loro molto simili anche se con caratteristiche diverse.

Cifre alla mano la Fortitudo è la migliore difesa del campionato e uno degli attacchi più efficaci. Coach Attilio Caja ha dalla sua una squadra esperta e di qualità che ad americani interessanti abbina italiani in grado di far la differenza, non per niente sono arrivate sei vittorie in altrettante sfide giocate.

Diverso invece l’approccio di Piacenza, squadra che tende spesso e volentieri ad alzare i ritmi, pressando a tutto campo cercando di recuperare palloni e rimbalzi e giocare in velocità.

Caratteristiche che fanno della squadra di Stefano Salieri, recupero Udine-Fortitudo a parte, il miglior attacco del girone Rosso, ma anche una delle peggiori difese.

"Giocare al PalaDozza ha sempre un fascino particolare – sottolinea Salieri –. È un tempio della pallacanestro italiana, incontreremo un pubblico che per emotività, partecipazione e intensità che è il migliore che si possa trovare: sarà importante mantenere i nervi saldi, con concentrazione e la continuità".

Concentrazione e continuità che ovviamente dovrà cercare di avere la Fortitudo per non rischiare di vedere la propria corsa interrompersi proprio con l’Assigeco.

I biglietti per la sfida di domani con Piacenza e per la sfida del 12 novembre con Cento sono attualmente in vendita sul circuito Vivaticket e nello store sia di via Riva Reno che domani all’interno del PalaDozza.

Intanto sempre per quel che riguarda l’ottava giornata del girone Rosso di serie A2 stasera si giocano due anticipi, con Cividale che ospita Rimini e Verona che affronta l’altra capolista del campionato Forlì, che così con una vittoria, ma anche due partite in più giocate, potrebbe portarsi solitaria in testa alla classifica per 24 ore, in attesa appunto della sfida di domani tra Fortitudo e Piacenza.

Le altre gare: Cividale-Rimini, Verona-Forlì, Cento-Nardò, Orzinuovi-Chiusi, Trieste-Udine.

La classifica: Fortitudo e Forlì 12; Udine e Verona 10; Trieste 8; Nardò, Piacenza e Cento 6; Cividale e Rimini 4; Orzinuovi e Chiusi 2.