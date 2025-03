Assemblea della effe. Aumento di capitale di 1,5 milioni: i soci danno un voto positivo

Tutto secondo copione. L’assemblea dei soci della Sporting Fortitudo, società controllante nell’ambito Fortitudo, ha approvato l’aumento di capitale. Ieri la maggioranza dei soci che guidano la Fortitudo ha ha ratificato la ricapitalizzazione tra 1,5 e 1,8 milioni di euro, per altro in gran parte già sostenuta dai soci stessi.Il tutto è stato aggiornato al 31 marzo quando saranno decise le modalità.Tutto come previsto con una ricapitalizzazione necessaria per far fronte alla normale gestione del club, che quest’anno ha un budget che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Un bilancio tra i più importanti della A2 al pari di un monte stipendi che si aggira sui 2 milioni. L’assemblea dei soci ha così approvato la ricapitalizzazione della Sporting Fortitudo, in buona parte già sostenuta dai soci stessi, ma ancora da completare. Si respira aria di ottimismo in casa Fortitudo, visto che l’eventuale, ma non ancora certo mancato versamento di qualche socio, potrebbe-dovrebbe in primis essere ricoperto internamente degli altri proprietari, anche se in Fortitudo la porta è sempre aperta anche a eventuali possibili nuovi ingressi nel comparto societario. I soci che non hanno ancora provveduto a ricapitalizzare, avranno ancora tempo per farlo, e per mantenere invariate la propria quota.In caso contrario si procederà a un’eventuale ridistribuzione delle percentuali delle quote sociali che vedono Davide Malaguti azionista di maggioranza col 33 per cento, Matteo Gentilini presidente del Consorzio con il 28, Pietro Basciano con l’11, il presidente Stefano Tedeschi con il 10, Filippo Battelli con il 5,5, Giovanni Pennica e Simone Baldi con il 5 e infine Umberto Arletti con il 2,5.

f. m.