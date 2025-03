Mian spinge in alto la Fortitudo: "Vogliamo migliorare la classifica"

Prima di due sfide casalinghe consecutive per la Fortitudo che, questa sera alle 20,30 affronta al PalaDozza l’Urania Milano nel recupero della giornata numero 29 di campionato, rimandata il 23 febbraio, per l’impegno del giocatore meneghino Kevin Ndzie con la nazionale del Camerun.

Sfida importantissima per Matteo Fantinelli e compagni che cercheranno l’aggancio all’Urania, quarta in graduatoria e che precede di due punti proprio la Flats Service.

Giocoforza le sfide casalinghe con Urania Milano e Nardò devono portare altrettante vittorie per una Fortitudo che è attesa da un finale di stagione con quattro scontri diretti con Udine, Cividale, Forlì e Rimini e dalla trasferta a Livorno all’ultima giornata.

Non che lombardi e pugliesi siano facili da superare, ma una Fortitudo in piena corsa playoff per migliorare la propria posizione in classifica non può permettersi passi falsi, specie nel fortino di casa.

Assenti Sabatini e Vencato che si spera di recuperare per i playoff, chiusa la questione mercato piena fiducia al gruppo, in casa biancoblù qualche giorno in più di riposo è stato utile per inserire al meglio Kenny Gabriel e recuperare Pietro Aradori che lunedì ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo.

"Ci attende una partita tosta e importante per classifica e per il rango della nostra avversaria che ha giocatori di qualità – conferma Fabio Mian – Milano sta facendo una grande stagione, ma noi vogliamo continuare il nostro processo di crescita e migliorare la nostra classifica".

Il friulano è fiducioso per la sfida contro la formazione di Ale Gentile e compagni.

"In questi giorni abbiamo lavorato sulla nostra condizione fisica e per cercare di migliorare quello che non era andato ad Avellino, cercando di rodare ancor di più i nostri meccanismi di gioco e di inserire sempre meglio Gabriel, elemento che per noi sarà importantissimo in questo finale di stagione. Dobbiamo pensare partita per partita, vincere o perdere anche una sola partita può far cambiare 3-4 posizioni in classifica".

L’unico precedente stagionale tra Fortitudo e Milano fa riferimento alla prima giornata di campionato, il 29 settembre, conclusa con un netto 94-78 a favore dei meneghini.

Direzione di gara affidata a Salustri, Vita e Agnese. Diretta streaming su Lnp Pass, radio su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.