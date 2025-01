Basket A2: ore 18 al PalaDozza contro il fanalino di coda del torneo, Caja predica prudenza. La Fortitudo aspetta Piacenza nel ricordo di Ruben Douglas

Sarà un domenica speciale per la Fortitudo e il suo popolo. Oggi a partite dalle 17.20, orario previsto per la cerimonia di ritiro della canotta numero 20, si celebra il Ruben Douglas’s Day. E’ il giorno del ricordo del campione che regalo con il tiro allo scadere di gara-4 con Milano, il suo secondo scudetto alla Fortitudo. Era il 16 giugno 2005, una data che rimarrà nei cuori e nei ricordi dei biancoblù per quel titolo tricolore conquistato e che fede di Douglas,"il serpentaro", un’icona della Effe. Decisamente più triste invece la data del 12 aprile, giorno della morte di Ruben Douglas e giorno da cui la società ha annunciato il ritiro della maglia numero 20, che sulle volte del Madison di piazza Azzarita affiancherà la maglia del Barone Gary Schull.

La celebrazione del PalaDozza sarà anticipata alle 12 all’Estragon da "Orgoglio Fortitudo" sul palco di Figucon, evento con la presenza di Giacomo Galanda, Davide Mamma, Nino Pellacani, Robert Fultz e Ramon Douglas, fratello di Ruben, in un incontro promosso da Figurine Forever e che ha visto la collaborazione di Fortitudo e Associazione Museo Fortitudo. In una giornata dedicata a Douglas, passa quasi in secondo piano la sfida che alle 18 (diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88 che domani alle 21 trasmetterà anche la differita) vedrà la Flats Service affrontare il fanalino di coda Piacenza e che vedrà l’esordio, con la canotta della Effe, del nuovo americano Donte Thomas. Quasi perché la formazione di Attilio Caja deve proseguire nel suo percorso di crescita di squadra e di risalita di classifica dove attualmente occupa, con Rieti e Avellino, il settimo posto in classifica a -4 da Cividale e dal quarto gradino.

In campo Matteo Fantinelli e compagni dovranno cercare di celebrare la memoria di Douglas, presenti una rappresentanza di suoi familiari, con una vittoria e con una prestazione da Fortitudo. Di fronte i biancoblù si troveranno un’avversaria risultati alla mano non irresistibile, ma alla disperata ricerca di punti salvezza, visto che Piacenza è a quota 6 e, ma che corso e ricorso storico 2 di questi punti li ha fatti il 7 dicembre battendo 80-70 proprio la Effe.

La classifica: Rimini 34, Udine e Cantù 32, Cividale 28, Urania e Verona 26, Rieti, Fortitudo e Avellino 24, Forlì e Pesaro 22, Torino, Orzinuovi, Brindisi 18, Livorno, Cremona e Vigevano 14, Cento e Nardò 12, Piacenza 6.

Filippo Mazzoni