Basket A2: per gara tre in programma il 7 giugno è corsa ai biglietti. Sabato la prima sfida con Trapani. Fortitudo, PalaDozza verso il sold out

Si avvicina a grandi passi la sfida con Trapani. Lasciata alle spalle la serie vittoriosa con Rieti e i tre giorni di riposo concessi da Attilio Caja alla squadra, da ieri Matteo Fantinelli (foto) e compagni sono tornati ad allenarsi al PalaDozza in vista della serie di finale con la formazione siciliana. Cresce l’attesa nelle squadre, ma anche nei tifosi. In vista di gara 3 di venerdì 7 giugno, il PalaDozza va infatti verso l’ennesimo tutto esaurito della stagione. A poche ore dal via alla vendita, sono già stati esauriti tutti i biglietti sui posti esenti dalla prelazione abbonati. Al momento non ci saranno più biglietti in vendita per i non abbonati fino alla data in cui si chiuderà la fase di prelazione, prevista per sabato 1 giugno.

Da domenica, il via alla libera vendita verrà dato solo nel caso in cui non tutti gli abbonati avranno esercitato il loro diritto di prelazione mettendo a disposizione gli eventuali posti rimasti liberi. Attualmente i tagliandi staccati hanno abbondantemente superato quota 2mila, con la prevendita che procede molto spedita. Trapani e Fortitudo si sono per altro già affrontate due volte in questa stagione.

Il 16 marzo le due squadre hanno incrociato le loro strade a Roma nella semifinale di Coppa Italia con la netta vittoria 57-89 della Fortitudo. Una vittoria che costò la panchina a Parente e con l’arrivo in Sicilia di Andrea Diana. Corsi e ricorsi storici proprio il tecnico livornese ex vice di Scariolo in Virtus, è l’allenatore che nel 2016 alla guida di Brescia affrontò e batté la Fortitudo nell’ultima finale promozione giocata dai biancoblù.

La seconda sfida stagionale tra Fortitudo e Trapani, che pareggia il conto sul 1-1, si riferisce all’ultima partita della fase ad orologio, il 21 aprile, che ha visto prevalere i siciliani che al PalaShark si imposero 81 - 69.

Filippo Mazzoni