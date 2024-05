Basket serie A2: fanno discutere le indiscrezioni che escono dal club siciliano da sabato rivale dell’Aquila per la A. Fortitudo, Trapani ’sicura’ della promozione fa offerte a Mannion, Melli e Tonut

Presunzione o programmazione? A volte il confine tra le due cose può essere labile e le notizie se viste con un occhio o con un altro posso apparire tra loro differenti. Alla vigilia della finale promozione contro la Fortitudo, Trapani sotto le indicazione del presidente Valerio Antonini si sta già muovendo in vista della prossima stagione, quasi sicuro di giocare in serie A. Nel mirino dei siciliani sembra essere finito, con tanto di offerte pluriennali, un trio azzurro: Nico Mannion, Stefano Tonut e Nicolò Melli. A Trapani si stanno muovendo per allestire una roster da serie A di assoluto livello. Antonini non ha mai nascosto che l’obiettivo sarebbe stato la serie A, tanto da tagliare coach Parente dopo la sconfitta in semifinale in Coppa Italia proprio con la Fortitudo. Chiamare al suo posto Diana e rinforzare la squadra con due giocatori Stefano Gentile e Amar Alibegovic in grado di fare la differenza anche in serie A. Lo stesso presidente siciliano aveva espresso il desiderio di portare a Trapani, la stella Milos Teodosic, tornato quest’anno Belgrado, sponda Stella Rossa, dopo aver deliziato in questi anni la platea della Virtus con le sue giocate e i suoi assist. Al di là dei singoli nomi, quello che appare certo è che Trapani è e resta una società ambiziosa, che punta in alto e che per farlo vuole programmare in anticipo il futuro. Alla Fortitudo da sabato il compito di cercare, sportivamente parlando, di mettere i bastoni tra le ruote all’ingranaggio siciliano, contro una squadra che avrà tutta la pressione, interna ed esterna, addosso. Filippo Mazzoni