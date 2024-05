Basket serie A2: il presidente Tedeschi e la semifinale con Rieti: "Non abbiamo paura di nessuno». Sg e Fortitudo, il mondo dell’Aquila di nuovo unito

e Filippo Mazzoni

La semifinale contro Rieti, la crescita della squadra – e i meriti di tutti – e la ritrovata intesa tra la Fortitudo e la Casa Madre Sg. Tante carne al fuoco sui tavoli del ristorante Diana, dove Stefano Tedeschi si sdoppia tra il ruolo di padrone di casa e presidente della Fortitudo. Con lui ci sono Andrea Bianchini (numero uno Sg), Umberto Arletti (Academy Fortitudo) e ancora i vice presidenti Matteo Gentilini e Teo Alibegovic, con Marco Calamai.

"Tre anni di intesa e fidanzamento – dicono Arletti e Bianchini – che sfocieranno in una lunga storia d’amore. Una svolta epocale, un passo importante per riunire tutto il mondo Fortitudo".

Non ci sarà una realtà più importante dell’altra. Semplicemente realtà che, collaboreranno tra loro, con obiettivi diversi. Guardando in particolare alle famiglie (6-700 quelle coinvolte) e relativi figli.

"Avevano preso un impegno – attacca Stefano Tedeschi –. Non c’era fretta e lo abbiamo pensato bene. Avevo preso un impegno con l’arcivescovo Zuppi. Che si era detto anche pronto per aiutarci. Non c’è stato bisogno". Tedeschi guarda avanti, alla semifinale con Rieti, che scatta domenica. "Non abbiamo paura di nessuno – commenta, pensando anche al percorso fatto dall’estate a oggi –. Oggi possiamo parlare di scommessa vinta. Siamo stati tutti bravissimi. E continuiamo a esserlo. Abbiamo un allenatore di altissimo profilo, giocatori altrettanti validi. Ma abbiamo lavorato tutti insieme. Per me si vince e si perde tutti insieme. Poi c’è un gruppo di soci, che non è ancora finito, che ha messo tutti nelle condizioni migliori per lavorare. E i meriti sono di tutti, fino all’ultimo dei magazzinieri".

Una Fortitudo democratica, che si giocherà il pass per la serie A, anche se i programmi previsti prevedevano tempi più lunghi. Intanto ci sono Sg e Fortitudo: che da oggi e per almeno tre anni (anche se l’obiettivo è più lungo), lavoreranno insieme.