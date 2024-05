Basket serie A2: numeri da record. L’Aquila sarebbe quarta a livello assoluto considerando anche il primo campionato. Fortitudo, il pubblico è già da serie A. Media di 5.100 tifosi per Fantinelli & Co.

Prima in A2, tra le top-five in assoluto nella palla a spicchi nazionale, la Fortitudo si gode, alla vigilia dell’inizio dei playoff, l’amore incondizionato del suo popolo.

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializza i dati relativi agli spettatori della stagione regolare del campionato di A2. In totale gli spettatori che hanno assistito alle sfide di A2 sono stati oltre 720mila, con un amento del 33 per cento rispetto all’anno precedente.

La parte del leone l’ha fatta la Fortitudo che con una media a partita che tocca quota 5.100. Numeri alla mano pochissime società anche del massimo campionato possono, a tutti gli effetti, vantare un pubblico così numeroso e fedele come quello della Effe.

Milano, Virtus Bologna e Pesaro sono piazze che anche per capienza degli impianti possono vantare numeri importanti, ma la Effe a tutti gli effetti è e si conferma un pubblico da serie A, categoria che da domani Matteo Fantinelli e compagni proveranno a conquistare sul campo.

Alle spalle della Effe tra le tifoserie più numerose ci sono Trieste, Trapani e Forlì che seguono rispettivamente con una media di 3.279 spettatori i giuliani e 3.056 i siciliani e 3.042 i romagnoli.

Numeri importanti, ma ben lontani da quelli di una Fortitudo che con il rinnovato feeling con il suo pubblico ha inanellato una serie di successi importanti, a cominciare dal record di spettatori – 5.545 – in occasione della sfida con Udine, il 6 gennaio che portò a un incasso di 95.396 euro.

Fortitudo che detiene i 4 primati della valutazione in spettatori complessivi (81.600), media spettatori per gara (5.100), incasso globale (oltre 1.330.378 euro) e incasso-medio (83.149 euro), oltre che un altro record, quella della percentuale, il 94 per cento, di riempimento del proprio impianto.

Oltretutto le prime 10 posizioni nel numero di spettatori spettano tutte alla Fortitudo, che ha insieme alla Virtus anche il record assoluto di spettatori e di incasso di A2, fatto registrato il 6 gennaio 2017, per il derby giocato alla Unipol Arena davanti a 9.291 spettatori, per un incasso di 262.046 euro. Intanto la squadra si prepara all’esordio di domani, in gara-uno dei quarti di finale con Treviglio.

La prevendita continua a procedere a benissimo e si va verso l’ennesimo 5.000 e oltre della stagione.

Fantinelli e compagni continueranno anche oggi ad allenarsi al PalaZola per poi tornare ad assaggiare il parquet del PalaDozza solo domani mattina per sessione di tiro in vista della sfida in programma alle 18 con i bergamaschi.