BAsket serie A2: operato ieri Gabriel che starà fuori almeno due mesi. Caja vuole l’americano. La Fortitudo punta su Thomas

La Fortitudo su Donte Thomas. Svolta di mercato con Attilio Caja e la società che hanno trovato proprio nel lungo americano, in Italia visto a Cantù in A1 e Torino l’anno scorso in A2 (media con 12 punti e 6 rimbalzi), la giusta alternativa all’infortunato Kenny Gabriel. Per sostituire il trentacinquenne nativo di Charlotte, la Effe ha deciso di puntare proprio su Thomas. Ventotto anni ala grande di 201 cm per 104 kg con caratteristiche diverse da quelle di Gabriel, meno perimetrale e più elemento in grado di giocare sottocanestro, Thomas conosce bene il campionato italiano per aver giocato in A1 a Cantù (stagione 2020-21) e a Torino dove tra l’altro è stato compagno di Luca Vencato e Marco Cusin. Attualmente in A2 francese a Roanne, Thomas è già stato compagno di Deshawn Freeman a Groningen nel 2019.

Domani dovrebbe giocare l’ultima sfida con i transalpini, pronti a liberarlo dalla prossima settimana, quando da lunedì, con l’apertura della seconda finestra di mercato, la Fortitudo potrà tesserarlo e ufficializzarlo. Intanto Gabriel è stato operato a Reggio Emilia, dal professor Rodolfo Rocchi. L’intervento di rimozione del frammento meniscale e di sutura è perfettamente riuscito, tanto che il giocatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione. Solo da questa si sapranno i reali tempi di recupero dell’ala grande biancoblù, anche se si parla di almeno un mese e mezzo - due di assenza. La Lega Pallacanestro, per i suoi 50 anni, ha dato vita a un sondaggio tra i tifosi che ha scelto la squadra "All Time" di italiani della A2: Sergio Mastroianni, Carlton Myers, Mario Boni, Giacomo Galanda, Michele Maggioli in quintetto e poi George Bucci, Vincenzo Esposito, Matteo Soragna, Alberto Tonut e Alessandro Cittadini.

Filippo Mazzoni