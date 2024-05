Basket serie A2: ore 20,30. In Lombardia il terzo confronto dei quarti. L’Aquila in vantaggio 2-0, in semifinale troverebbe Rieti. La Fortitudo a Treviglio per chiudere i conti

Primo match point Fortitudo. Alle 20,30 la formazione di Attilio Caja, seguito a Treviglio da oltre un centinaio di tifosi, ha la ghiotta occasione di chiudere la serie sul 3-0 conquistando la semifinale senza dover andare alle eventuali gara-quattro di domenica o gara-cinque di mercoledì. Le prime due sfide sono andate via lisce, con Matteo Fantinelli e compagni che non hanno faticato ad avere ragione dei bergamaschi. Tutto facile nella sfida di domenica, ancor più semplice in quella di martedì tra una Fortitudo pronta, decisa e una Treviglio che ha fatto molta fatica a trovare il ritmo giusto.

"Il tempo è poco, solo piccoli dettagli potranno essere cambiati da una partita all’altra – sottolinea Giorgio Valli, coach di Treviglio –. Dalle due sfide di Bologna dobbiamo però aver capito che dobbiamo alzare il livello fisico della nostra difesa. Oggi giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: dobbiamo dar loro una prova di cuore, oltre che di gambe e di solidità tecnica e tattica".

Treviglio è pronta a dare battaglia al PalaFacchetti, decisa a provare ad allungare la serie.

"La Fortitudo è favorita, è arrivata seconda nel girone, è un’ottima squadra, allenata benissimo, ma nulla è perduto. Ci sta lo 0-2, non ci sta perdere senza lottare. Dobbiamo lottare davanti ai nostri tifosi".

Parole chiarissime per i bergamaschi che di fronte si troveranno una Fortitudo con morale alle stelle, ma che deve gestire qualche acciacco nei suoi giocatori cardine, ma che dovrebbe presentarsi al completo nella sfida di questa sera. Le fatiche di 2 gare nel giro di 48 ore si sono fatte sentire nelle gambe dei giocatori, con gli allenamenti che continuano a essere molto intensi agli ordini di coach Caja e del suo staff.

Ecco così che riuscire a chiudere già questa sera la serie, potrebbe essere fondamentale per riuscire a recuperare energia fisiche e mentali e per preparare nel migliore dei modi la serie di semifinale. Questa sera si scontrano così la voglia di rivalsa di Treviglio e quella di chiudere i conti della Fortitudo per un confronto che appare più equilibrato.

Direzione di gara affidata a Bartoli, Foti e Yang Yao. Nell’altro confronto, terzo successo per Rieti che, imponendosi a RImini, 64-77, ha gia raggiunto la semifinale. E potrebbe essere la prossima avversaria della Effe.