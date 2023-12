Basket serie A2, si parte domani alle 20,30, poi domenica a Forlì. Il tecnico: "Match impegnativo, sono qui perché convinto». Fortitudo, verso un altro sold-out con Rimini

Si avvicina per la Fortitudo il doppio derby emiliano-romagnolo. Domani sera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja scenderà in campo al PalaDozza per affrontare, nella seconda giornata di ritorno, Rimini, domenica invece Fantinelli e compagni saranno di scena a Forlì contro l’Unieuro. "Il nostro cammino prosegue con un altro match impegnativo con Rimini – ha sottolineato nei giorni scorsi coach Attilio Caja, che ha poi parlato del suo presente e del suo futuro sotto le Due Torri -. Io qui sto benissimo, sono felice, le cose vengono naturalmente. Se si riesce a fare bene il resto è automatico. Sono arrivato in Fortitudo molto motivato e sereno, oltreché convinto".

Intanto per la sfida con Rimini il PalaDozza va man mano riempiendosi. Esaurita come sempre la curva Schull, quasi la Calori, rimangono disponibili posti negli altri settori acquistabili direttamente al Fortitudo Store, ma di sicuro anche questa volta verrà sfondata quota 5mila spettatori. Un’atmosfera come sempre straordinaria sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita. "La gara con la Fortitudo non ha bisogno di ulteriori presentazioni – conferma Stefano Masciadri giocatore che si è formato nel settore giovanile della Virtus - Giocheremo davanti a un palazzo pieno. Noi andremo a Bologna con tutto l’entusiasmo che ci ha portato la vittoria di domenica con Piacenza. Sarà una grande atmosfera e non vediamo l’ora di giocare questa partita". Rinviata al 24 gennaio Trieste-Chiusi, oggi si giocano invece le altre quattro sfide della seconda giornata di ritorno.

Le altre gare: Cividale-Orzinuovi, Piacenza-Udine, Cento-Verona, Nardò-Forlì; Trieste-Chiusi (rinviata al 241).

Classifica: Fortitudo 20, Trieste, Forlì e Udine 18, Verona 16, Nardò 14, Piacenza e Cento 10, Cividale e Rimini 6, Orzinuovi e Chiusi 4.

Filippo Mazzoni