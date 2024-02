Beneficenza: raccolti più di mille euro in ricordo del grande tifoso della Effe recentemente scomparso. L’ultimo regalo di Dylan è per ’Bimbo Tu’

Oltre mille euro raccolti, devoluti all’associazione Bimbo Tu di San Lazzaro.

In occasione della sfida tra Scaligera Verona e Fortitudo, giornata in cui fu lanciata anche l’0iniziativa del Teddy Bear Toss con il lancio e la raccolta di peluche sempre a favore di Bimbo Tu, il movimento Amo la Fortitudo ha lanciato una raccolta fondi in memoria di Dylan Rinco, il ragazzo di Verona scomparso a soli 25 anni appassionato di basket e della formazione veneta e super tifoso della Fortitudo. I 1.036 euro raccolti sono stati donati a Bimbo Tu, associazione con cui Dylan (a cui Amo la Fortitudo ha mandato anche una bellissima lettera aperta), ha condiviso fino all’ ultimo la voglia di fare qualcosa per gli altri, specie per i più piccoli che soffrono colpiti da malattie gravi.

"Vogliamo restituire – scrive l’associazione – un po’ di quella contagiosa ventata di voglia di vivere nonostante tutto, positività e generosità che Dylan ci ha saputo dimostrare, rimanendo fino all’ ultimo al fianco dei piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie, che si trovano ad affrontare sfide più intense della vita. Per mantenere vivo il ricordo di Dylan abbiamo scelto infatti di destinare ogni donazione che riceveremo in sua memoria alla ristrutturazione della seconda ala di Pass, il Polo Accoglienza e Servizi Solidali. Verranno realizzati ulteriori alloggi gratuiti per le famiglie, oltre a spazi polifunzionali".