Cagnardi "Attenzione Fortitudo, è un derby"

Fortitudo per il tris, Cento per invertire la rotta. Derby tra Flats Service e Sella Benedetto XIV alle 20,30 al PalaDozza. Da una parte la Fortitudo lasciata alle spalle il difficile inizio, prova a conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Orzinuovi e Cremona rilanciando le ambizioni di alta classifica, dall’altra dopo il successo all’esordio con Livorno, per Cento sono arrivate le sconfitte con Forlì, Orzinuovi (di misura) e Udine.

"La partita contro Cento è un derby pericoloso e importante sia per la classifica che per tutto l’ambiente – sottolinea coach Devis Cagnardi –. Cento è una squadra che può contare sulle indiscusse qualità individuali di alcuni giocatori, ma che si esprime offensivamente collaborando tra loro. Il nostro livello di attenzione dovrà essere massimo".

Presentati gli avversari, il coach biancoblù si sofferma sulla sua squadra. "Il nostro obiettivo è come sempre quello di vincere la partita, facendo un passo in avanti nel nostro percorso tecnico, sapendo che dal punto di visto della volontà e dell’attitudine non possono esistere passi falsi".

Il tecnico bresciano poi fa il punto della situazione. "Avremo Panni con qualche minuto in più nelle gambe, ma sempre molto indietro di condizione e Aradori ancora indisponibile, alle prese con il lavoro fisico individuale, in attesa del via da parte dei medici per una graduale e paziente ripresa con la palla assieme al gruppo".

Fronte Cento, la squadra si presenta al completo anche con Vittorio Nobile, che dopo lo scontro con l’udinese Johnson e l’espulsione rimediata era stato sospeso per un turno. La Benedetto XIV ha deciso di commutare la squalifica in ammenda permettendo a coach Emanuele Di Paolantonio di avere anche Nobile a disposizione.

"I miglioramenti che dobbiamo avere passano dal lavoro quotidiano in palestra – sottolinea Di Paolantonio –. Siamo ancora nel pieno del nostro percorso di crescita come squadra e dobbiamo migliorare, ma sempre in questa direzione. Seguire con fiducia la strada intrapresa, con tranquillità, perché il campionato è lunghissimo. Sono convinto che il lavoro paga e dobbiamo continuare a lavorare bene, come sappiamo fare. Ci aspetta un’altra partita difficilissima, su uno dei campi più difficili d’Italia".

E’ attesa la solita splendida atmosfera al PalaDozza dove, dopo i 5.000 della sfida con Orzinuovi, si punta a fare ancor meglio nel derby con Cento, vista la buona partecipazione anche del pubblico della Benedetto XIV, con il rinnovo dello storico gemellaggio che unisce tifosi biancorossi e biancoblù.