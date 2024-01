Caja guarda già avanti: "La spinta del pubblico ci porta sempre a dare il massimo in campo"

Coach Caja guarda avanti. "Non ho idea del valore delle altre squadre – spiega –, io resto focalizzato sul nostro girone, ma affronteremo la Coppa come affrontiamo ogni squadra. La fase a orologio? Vogliamo cercare di fare bene ogni partita: giocare davanti a questo pubblico grandioso ci costringe a dare sempre il massimo". Contro Cividale una prova cantata in coro, fra assist e percentuali dal campo positive.

"Abbiamo avuto un approccio e un’esecuzione ottimale. Questi 25 assist sono la conferma di questo gioco di squadra e modo di stare in campo grandi complimenti ai ragazzi".

g. g.