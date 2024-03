Carica Fortitudo. Panni: "Gara dura. Vogliamo correre pure in trasferta»

Riprendere la propria corsa e consolidare il secondo posto. E’ una Fortitudo ricaricata nelle energie fisiche e mentali quella che alle 21 scende in campo al PalaElachem di Vigevano per affrontare i lombardi nella quarta giornata della fase a orologio. La sosta per l’impegno di Celis Taflaj con la nazionale albanese, con il posticipo del confronto con Treviglio, ha permetto alla formazione di Attilio Caja di riposare qualche giorno in più e cercare di recuperare energie per questo finale di stagione che attende, tra Final Four di Coppa Italia, fase a orologio e successi playoff, i biancoblù. Una sosta quanto mai necessaria per lasciarsi alle spalle il ko di Casale Monferrato di due settimana fa e per cercare di recuperare in tempo utile per vederlo in campo stasera anche capitan Matteo Fantinelli. Il playmaker faentino si era infortunato alla caviglia sinistra nella sfida interna del 11 febbraio con la Juvi Cremona per poi saltare il confronto di Casale Monferrato. Problema fisico sulla carta superato, anche se il giocatore continua ad accusare dolore e anche ieri nell’allenamento di rifinitura svolto al PalaDozza ha continuato a fare un lavoro individuale differenziato. Il suo impiego sarà rivalutato solo oggi alla vigilia della sfida, con Caja che sarebbe ben felice di riavere il suo playmaker titolare in campo e con lo stesso giocatore pronto a stringere i denti pur di essere di supporto alla squadra. Con l’incognita Fantinelli la Fortitudo sale a Vigevano per riprendere il proprio cammino e per tornare a una vittoria che lontano dal fortino del PalaDozza manca da 3 turni. Le sconfitte con Cento, Verona e Casale Monferrato fanno infatti risalire al 14 gennaio a Piacenza con l’Assigeco. "Abbiamo recuperato un po’ di acciacchi lavorando bene, anche se non ci sono state partite, con allenamenti tosti – sottolinea Alessandro Panni – Abbiamo ricaricato le pile, ma messo anche un po’ di benzina. Ci aspetta una nuova partita in trasferta per rifarci, dopo il brutto secondo tempo di Casale Monferrato. Sappiamo che Vigevano è squadra forte e insidiosa, perdipiù reduce dalla vittoria su un parquet difficile come quello di Verona".

Direzione di gara affidata al trio Boscolo Nale, Radaelli, Berlangieri. Diretta tv di Vigevano-Fortitudo su RaiSport Hd ed in streaming su Rai Play, radiofonica su Nettuno Bologna Uno.

Le altre gare: Agrigento-Udine 70-82, Urania Milano-Orzinuovi 82-75, Rieti-Nardò, Roma-Forlì, Monferrato-Verona, Latina-Trieste, Trapani-Piacenza, Cantù-Rimini, Torino-Cento, Cremona-Cividale, Treviglio-Chiusi.

La classifica: Forlì 42; Fortitudo 36; Udine 34; Verona 32; Trieste 30; Cento e Piacenza 22; Rimini e Nardò 20; Cividale 18; Orzinuovi 16; Chiusi 10.