C’è Piccoli nel mirino Fortitudo. L’ex Cremona può coprire più ruoli

Weekend di attesa e di lavoro in casa Fortitudo. In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, la cui conferma potrebbe slittare di qualche giorno, ora in Fortitudo si parla di mercato. Il direttore generale Nicolò Basciano e il vicepresidente Teo Alibegovic stanno sondando il mercato alla ricerca degli elementi giusti per completare il roster della squadra.

Tanti contatti, chiamate informative, ma nulla di ancora concluso se è vero che per la costruzione della nuova casa Fortitudo si partirà dalle fondamenta, vale a dire da una società solida e unita e dalla figura tecnica del capoallenatore. Al nuovo tecnico, decisamente più Devis Cagnardi di Daniele Parente, spetterà il compito di dettare le linee guida per la scelta dei due stranieri, si spera sempre in Freeman anche se con ritocco importante di mercato, Ogden molto molto difficile, e soprattutto la scelta di una panchina che dovrà essere coinvolta fin da subito.

Si iniziano a fare i primi nomi: alla Effe è stato accostato il nome dell’ex Vanoli Cremona, Matteo Piccoli. Varesino, guardia-ala di 195 centimetri, 29 anni, Piccoli è stato protagonista della promozione in serie A della Vanoli Cremona e poi alla salvezza quest’anno del club lombardo nel massimo campionato.

Al momento quelli con Piccoli, ma non solo con lui, sono solo contatti, anche perché starà allo staff dirigenziale e al tecnico valutare la situazione e il budget, ritoccato quest’anno verso l’altro, e fare le scelte per completare l’organico.

Tanta carne al fuoco quindi in casa Fortitudo, a cominciare come detto dal tecnico, ma non solo, ma anche con la consapevolezza che il percorso iniziato dalla nuova proprietà l’anno scorso è quella giusta.

A conferma di come la società stia cercando di lavorare a tutto tondo, in casa Fortitudo, lato Academy c’è grande soddisfazione per Nicolò Braccio.

Il giovane esterno della Effe, spesso e volentieri convocato anche in prima squadra, è stato infatti inserito tra i giocatori riserva a disposizione di coach Marco Sodini per il raduno della Nazionale Under 18, in programma a Seregno, per un’estate che culminerà con l’Europeo di categoria in programma, in Finlandia a Tampere dal 27 Luglio al 4 agosto.

Seppur riserva, quella di Braccio non può che essere vista come il giusto riconoscimento al lavoro che anche l’Academy sta svolgendo a livello giovanile.