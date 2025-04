Fortitudo Flats Service: Derby Cruciale a Forlì per la Corsa Playoff

La carica della Fossa, la voglia di riprendere la corsa playoff della squadra E’ una Fortitudo Flats Service incerottata costretta oltre a Vencato e Sabatini a fare a meno anche di Pietro Aradori, ma determinata e vogliosa quella che si appresta a scendere in campo alle 20 (diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88) a Forlì in un impianto tutto esaurito.

La rivalità storica tra le due piazze, ma anche la posta in palio, rende ancora più importante e sentito un derby che vale tantissimo per la classifica.

In palio c’è un posto nei playoff, vincere vorrei dire fare un passo importante per centrarli, perdere rimetterebbe tutto in discussione nelle ultime due sfide, Flats Service attesa da Rimini in casa e Livorno in trasferta, con lo spettro dei play-in sempre più vicino.

"Veniamo da una partita deludente a Rieti – sottolinea l’ex Antimo Martino, tecnico di Forlì – dove a parte un secondo tempo giocato con grande agonismo, nel tentativo di rimettere in piedi una partita compromessa, siamo mancati per energia e per presenza mentale, aspetti tra l’altro determinanti per affrontare la prossima gara contro una squadra del livello della Fortitudo. Una partita importante, sentita, dove indipendentemente dalle scelte tattiche saranno determinanti l’energia e la capacità di fare le scelte giuste".

Se Forlì ha voglia di riprendersi, stesso dicasi per la Fortitudo reduce dalla doppia sconfitta con Udine e Cividale e vogliosa di riprendere il proprio cammino. Ieri mattina a caricare la squadra per l’allenamento di rifinitura svoltosi al PalaZola, c’erano circa 200 tifosi che hanno incitato coach Attilio Caja e la squadra.

"Affrontiamo una rivale storica, in una sfida per il miglior piazzamento playoff, anch’essa reduce da una sconfitta nell’ultima giornata – sottolinea l’assistente allenatore della Fortitudo, Marco Carretto –. La settimana di lavoro è stata buona anche se non con la squadra al completo, Vencato è in fase di recupero, ma ancora fuori. Forlì ha una squadra ben allenata e di grande esperienza. Questo si dimostra nella solidità di percorso; in difesa alternano difese a uomo e zona, in attacco hanno esterni molto pericolosi".

Nelle altre sfide in programma Udine ospita Rimini e ha a disposizione il primo match point per conquistare la promozione in serie A.

Le altre gare: Piacenza-Verona 78-91, Cividale-Milano 95-96, Cremona-Livorno 107-95, Brindisi-Vigevano, Avellino-Torino, Nardò-Cento, Cantù-Pesaro, Udine-Rimini, Orzinuovi-Rieti.

La classifica: Udine 54; Rimini 50; Cantù 44; Rieti, Cividale, Forlì e Verona 42; Fortitudo Bologna e Milano 40; Pesaro e Torino 38; Avellino e Brindisi 36; Orzinuovi 30; Cento e Cremona 26; Livorno 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.