Che tris La Fortitudo travolge anche Cento

FORTITUDO

87

CENTO

67

FLATS SERVICE FORTITUDO : Fantinelli 12, Bolpin 6, Mian 16, Gabriel 10, Freeman 9; Sabatini 8, Panni, Battistini 11, Cusin 4, Giordano 9, Braccio, Bonfiglioli 2. All. Cagnardi.

SELLA BENEDETTO XIV CENTO: Berdini 8, Sperduto 10, Delfino 2, Davis IV 21, Benvenuti 4; Nobile 5, Alessandrini 4, Tanfoglio, Henderson 13, Tamani, Ramponi, Moretti. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Vita, De Biase e Agnese.

Note: parziali 15-10, 40-26, 68-45. Tiri da due: Fortitudo 22/34; Cento 15/37. Tiri da tre: 13/28; 9/23. Tiri liberi: 4/10; 10/18. Rimbalzi: 38; 30.

Tris Fortitudo. Prova di qualità e sostanza per la Flats Service che nella quinta giornata di A2 batte, senza grossi affanni, nel derby la Benedetto XIV e dopo Orzinuovi e Cremona centra la terza vittoria consecutiva. Sotto le volte del PalaDozza, davanti a 5.264 spettatori, con rinnovato gemellaggio tra le due tifoserie, la formazione di Devis Cagnardi rende tutto facile, partendo bene, allungando nel secondo parziale e arrotondando una sfida, per altro già decisa. dopo l’intervallo. Inizialmente Cento prova a ingarbugliare l’attacco della Effe variando le proprie difese e ricorrendo anche alla tattica, ma a bucarla di pensa spesso e volentieri Fabio Mian, top scorer della Effe con 16, che già nel primo quarto mette a segno 3 triple. Davis e Sperduto ci provano mentre il grande ex, Carlos Delfino, fischiatissimo dal PalaDozza, non incide. Le triple di Sabatini e Fantinelli danno il primo vero strappo alla sfida con la Effe avanti 25-18 al 14’ e coach Di Paolantonio costretto a chiedere tempo. Il festival delle triple biancoblù continua con 2 consecutive di Giordano che valgono il 33-20 al 17’. All’intervallo la Fortitudo ci arriva ritoccando il massimo vantaggio del primo tempo sul +14, già raggiunto sul 38-24. Il divario tra le due squadre si allarga ancora di più ad inizio ripresa con una terza frazione da 28 punti per la Effe. Fantinelli, Mian e i primi punti di Gabriel valgono il +20, sul 46-26 al 21’.

La Fortitudo continua ad avere grande fluidità in attacco, mentre in difesa, Fantinelli e compagni trova altrettanto equilibrio, con i meccanismi biancoblù che si muovono in grande sincro. La schiacciata di Cusin e la tripla di Gabriel lanciano la Effe sul +27, 67-40 al 27’.

L’ultimo quarto è di pura formalità per la Flats Service che controlla Cento, raggiunge il massimo vantaggio della sfida sul +28 (75-47) e centro la terza vittoria consecutiva. Domenica Effe in trasferta, a Lecce in casa di Nardò dell’ex Luca Dalmonte, squadra per altro già affrontata in amichevole in precampionato, per calare il poker.