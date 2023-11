Coach Caja ’boccia’ i titolarissimi: "Alcuni erano pronti, altri no"

Nel giorno in cui trova un buon contributo dalla panchina, la Fortitudo cade in casa con Verona. I risultati della domenica sono spesso lo specchio del lavoro svolto durante la settimana e la settimana non facilissima passata della effe ha portato alla sconfitta subito in casa dalla Scaligera.

"Siamo andati troppo a sprazzi, c’è stato carattere e orgoglio, soprattutto dai ragazzi della panchina che ci hanno dato un grande contributo, ma non è bastato – sottolinea coach Attilio Caja –. Chi è subentrato si è fatto trovare pronto, infatti siamo riusciti a mettere la testa avanti, ma alla fine più bravi loro".

Una sconfitta arrivata dopo una settimana difficile.

"Non è stata una buona periodo per noi, i titolari non erano pronti e loro lo sapevano. Abbiamo commesso troppe palle perse, le palle vaganti erano tutte loro, siamo stati mentale morbidi- Avevo spesso fatto i complimenti per il lavoro serio svolto dalla squadra, ma loro sanno che questa settimana è stata diversa. Oggi qualcuno era pronto ed altri no".

Poi il tecnico tira il bilancio al termine del girone di andata.

"Non ci fosse stata questa settimana di allenamenti sarebbe stato positivo, siamo primi con due punti di vantaggio sulla seconda, un risultato non aspettato, ma frutto di un lavoro serio fatto lungo tutto questo periodo. Siamo arrivati sempre pronti alle partite, tutti hanno dato un grande contributo e oggi c’è anche stata una crescita dei ragazzi che ci potevano dare una mano, siamo molto contenti. In A2 ci sono squadre competitive con giocatori di esperienza; noi abbiamo qualcuno non ancora pronto, ma nella media generale sono più le gare positive. Udine è stata archiviata da parte mia per i loro meriti, oggi anche in una giornata storta siamo stati competitivi. Poteva mancarci qualcosa, ma ci stiamo lavorando. I programma non sono cambiati, sono felice andiamo avanti così".

f. m.