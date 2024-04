Coach Caja finalmente soddisfatto: "Superato il calo fisiologico"

Secondo posto, dunque: riducendo al silenzio – sul campo – chi mormorava su presunti retroscena che avrebbero visto la Fortitudo cercare il terzo gradino del podio Rosso per evitare così il tabellone playoff della corazzata Trapani.

Ma tant’è: con gli americani a spartirsi 50 dei 95 punti di valutazione e una netta risposta alle due sconfitte consecutive, per certi versi similari, contro Agrigento e Treviglio.

"Per me è inaccettabile un pensiero del genere – commenta coach Caja nel postpartita a proposito della dietrologia degli ultimi giorni per evitare il tabellone trapanese –, è di una presunzione inaudita pensarlo e sono cose che poi tornano indietro: immaginarsi in finale ancora prima di giocare i primi turni è una cosa arrogante. Veniamo infatti da un periodo dove il calo era fisiologico: dopo una fase più grigia abbiamo ritrovato l’Ogden che conoscevamo. Oggi siamo al secondo posto in classifica a una giornata dalla fine e speriamo di far bene a Trapani, in un modo o nell’altro".

Una Effe, quella vista contro Torino, con uno smalto difensivo ritrovato.

"Faccio i complimenti ai ragazzi, che nel primo tempo hanno concesso 29 e nel secondo 30: difensivamente abbiamo espresso una gara molto solida, era dalle prime di campionato e dalla Coppa Italia che non concedevamo 60 punti agli avversari. Tutti bravi e buon contributo anche da parte della panchina: tutti si sono fatti trovare pronti".

Fra le statistiche saltano all’occhio un inusuale 3/5 dalla lunetta e le 15 palle perse, un dato quest’ultimo che non sembra allarmare il tecnico pavese.

"Dobbiamo mettere a posto l’esecuzione di alcuni giochi, fermo restando che altre squadre hanno preso le contromisure contro di noi. Ma dobbiamo essere più precisi: non lo vedo un problema perché sappiamo cosa dobbiamo fare e su quello lavoreremo".