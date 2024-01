Colpo da A La Fortitudo sogna Woldetensae

Mercato e primato. Sono giorni importanti in casa Fortitudo, sia per quel che riguarda il presente che soprattutto il futuro della formazione di Attilio Caja. Si avvicina la sfida di campionato per i biancoblù che, domani pomeriggio alle 18, saranno di scena a Piacenza in casa della temibile Assigeco di coach Salieri, ma contestualmente si vanno alimentando i rumors di mercato. Non è una novità il fatto che la società stia monitorando il mercato alla ricerca di due elementi che possano allungare le rotazioni dando una valida alternativa a coach Caja sia tra gli esterni che nel reparto lunghi. Sfuggita l’opportunità di arrivata nel novembre scorso al playmaker pistoiese Della Rosa, in casa biancoblù si guarda adesso più ad una possibile alternativa in altri ruoli.

Ecco così che da Varese arriva la suggestiva voce che vedrebbe i biancoblù interessati al venticinquenne bolognese Tomas Woldetensae. Nata e cresciuto proprio sotto le Due Torri, l’esterno, già nel giro della nazionale di Pozzecco, ha recentemente visto ridotto il proprio minutaggio e sarebbe interessato a cambiare aria, accettando proposte anche dall’A2. Per la Fortitudo da una parte sarebbe un’aggiunta di grandissima qualità che andrebbe a completare, con un giocatore con tanti punti nelle mani, il proprio organico e mentre dall’altra parte confermerebbe come la Effe voglia giocarsi fino in fondo le proprie chance per tentare subito la scalata alla serie A. Woldetensae non è soddisfatto del proprio impegno, la Fortitudo potrebbe essere ovviamente interessata ad un elemento con tali qualità, ma in effetti tutto dipende da quel che vuol vorrà fare Varese che dovrebbero rinunciare a un giocatore, italiano, che era stato finora un punto di riferimento.

Mercato come detto e sviscerato, ma anche primato, con la Fortitudo domani pomeriggio impegnata nella trasferta di Piacenza per difendere la leadership nel girone Rosso di serie A2. Vista la vicinanza, ci si attende il solito esodo dei tifosi biancoblù pronti a invadere il PalaBanca per sostenere Matteo Fantinelli e compagni. A livello di formazione la Fortitudo sarà al completo, con Caja che dovrebbe avere a disposizione tutti i propri effetti nonostante qualche acciacco. Molto diverso invece l’Assigeco. Il coach bolognese Salieri deve infatti fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Bonacini, Querci, Gallo e Skeens: la presenza dei quattro per la sfida con la Fortitudo sarà infatti rivalutata solo alla vigilia del match, anche se come nelle ultime settimana i biancorossi dovrebbero essere incompleti, ma decisi a dare battaglia ed a cercare di mettere i bastoni tra le ruote degli ingranaggi della Fortitudo.