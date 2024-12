Fortitudo sfida Pesaro domenica 29 dicembre. Dove vedere la partita in tv

Bologna, 28 dicembre 2024 - Ultima sfida dell’anno solare per la Fortitudo che, domani pomeriggio alle 15.45 sarà di scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, e anche in diretta su Rai 2, per affrontare i biancorossi padroni di casa. Un confronto storico, oltretutto su di un palcoscenico altrettanto storico come la Rai che trasmetterà in diretta la sfida. Confronto quindi che vale per il passato e il futuro, ma che vale tanto anche per il presente, tra due squadre che dopo un difficile avvio di stagione sono in netta ripresa e puntano a continuare la propria scalata per acquisire una posizione in classifica ancor migliore in vista dei playoff. “Veniamo da un’intensa settimana di lavoro in palestra, pur con la mancanza di Parrillo e Petrovic che finora non si è allenato e che sta svolgendo del lavoro con i fisioterapisti: vedremo nelle prossime ore se riuscirà a essere della partita domenica - sottolinea il coach pesarese Spiro Leka - La Fortitudo con l’ingresso di Vencato può fare affidamento su un ulteriore giocatore, un valore aggiunto dopo l’infortunio di Sabatini. Vencato l’ho avuto per tre anni a Ferrara, conosco bene quanto possa essere pericoloso per gli avversari, senza dimenticare giocatori come Freeman e Mian, ma non solo. Sono bravi in post basso, in uscita e in pick and roll, pertanto dovremo essere molto attenti nel fare le scelte giuste”. Un match atteso come conferma lo stesso tecnico marchigiano.

"Questo è un match molto atteso e sentito da entrambe le piazze, sarà una festa del basket anche grazie alla visibilità nazionale offerta da Rai 2, permettendo a tanti appassionati di vedere questa partita da tutto il mondo. Sarà spettacolo anche sulle tribune, con migliaia di tifosi presenti qui alla Vitrifrigo Arena".

Sul fronte Fortitudo, firmato Luca Vencato già a disposizione per la sfida di domani, recuperato, anche se non in perfette condizioni Marco Cusin, coach Attilio Caja punta a sfruttare una panchina più lungo grazie agli ultimi 2 innesti. Assenti gli infortunati Gherardo Sabatini e Leo Menalo, degli 11 senior a disposizione, l’escluso potrebbe essere il ventunenne Nicola Giordano. “La partita di Pesaro è sempre molto suggestiva, sarà un pomeriggio speciale - sottolinea Matteo Fantinelli - Per quel che ci riguarda, ognuno deve fare in campo quello che sa fare meglio, io mi metto sempre a disposizione della squadra. Siamo completamente a disposizione di coach Caja, sappiamo che chiede giustamente il massimo a tutti e - come lo scorso anno - siamo pronti e desiderosi di farlo anche noi. Siamo verso la fine del girone di andata, la stagione è ancora lunghissima. Abbiamo sicuramente perso terreno nella prima fase, ma tutto è ancora possibile”. Arbitri - Confronto diretto dal trio Pellicani, De Biase, Morassutti. Radio & Tv - Diretta tv in esclusiva free su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.