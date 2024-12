La Fortitudo a Pesaro, tra storia e novità. E ci sarà una vetrina d’eccezione: Rai 2

Ieri, oggi e domani. Torna una delle classifiche della pallacanestro italiana. Alle 15,45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si trovano di fronte VL e Fortitudo, in un confronto che unisce, storicità, rivalità e posizioni di classifica.

Il palcoscenico è quello da grandi appuntamenti, non certo di una sfida da A2, sia perché si gioca alla Vitrifirigo Arena la risposta sia del pubblico pesarese che di quello biancoblù, oltre 700 i tifosi prevista da Bologna, ma anche per la vetrina di Rai 2, in un pomeriggio che potrebbe essere un importante spot per le due squadre e per un movimento che cerca sempre più visibilità e che, grazie al lavoro svolto dalla Lega Pallacanestro Italiana, ha adesso l’opportunità di farsi vedere sui canali Rai, nell’ultima sfida del 2024.

Una cornice affascinante, ma il quadro lo dipingeranno in campo Pesaro e Fortitudo, squadre di rango, che per motivi diversi ma poi non così dissimili, tra infortuni e situazione tecniche cambiate in corso d’opera, hanno faticato all’inizio, ma adesso sembrano volare.

Se la cura Attilio Caja ha avuto grande effetto in casa Flats Service, 5 vittorie nelle 6 partite con il coach pavese in panchina, altrettanto in effetti si può dire in casa Carpegna Prosciutto con la formazione di Spiro Leka che nel mese di dicembre ha infilato una striscia di 4 vittorie consecutive. Alla Vitrifrigo Arena si affrontano così 2 squadre in crescendo che puntano a migliorare, in queste due ultime gare di andata, e poi in tutto il ritorno la classifica per presentarsi, ai playoff nelle migliori posizioni possibili.

Pesaro senza Salvatore Parrillo operato alla schiena, la Fortitudo deve rinunciare a Leo Menalo e Gherardo Sabatini, ma potrà schierare il nuovo acquisto Luca Vencato e riavrà Marco Cusin.

Tutto ciò mentre il domani della Fortitudo, a livello societario si annuncia da scrivere. La volontà di Pietro Basciano di lasciare il comparto societario della Holding Sporting Fortitudo, la controllante del Mondo Fortitudo, e di cedere il suo 11 per cento si dice fosse noto da tempo, restano da valutare invece per gli eventuali termini e i modi della cessione e da capire se sia più facile una ripartizione interna a favore di qualche socio attuale (che ha diritto di prelazione), oppure il possibile ingresso di nuovi soggetti.

Una situazione societaria in piena evoluzione per una Fortitudo impegnata nel presente e nel futuro.

Tornando alla sfida con Pesaro a dirigere il confronto sarà il trio composto da Pellicani, De Biase, Morassutti. Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rai Play, radio su Sanluchino e videocronaca su Canale 88.