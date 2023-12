COPPA ITALIA. Primi due posti ancora in palio. Si cerca il pass per il trofeo di Roma

Prima posizione e accesso alla Final Four di Coppa Italia ancora in ballo. La diciassettesima giornata propone nel girone Rosso di serie A2 sfide interessanti. In ballo oltre al primato c’è il pass per la final four di Coppa Italia, in programma a Roma il 16 e 17 marzo e che vedrà partecipare le prime due dei gironi Rosso e Verde. Al termine di 22 partite, entro il 4 febbraio saranno delineate le magnifiche quattro che si giocheranno la Coppa Italia di serie A2. Nella due giorni della Capitale in contemporanea è in programma la finale di Coppa Italia di serie B che oltre Ruvo di Puglia vedrà partecipare delle prime di ogni dei 3 gironi. Tornando al campionato spicca su tutto il confronto tra Trieste e Verona. Chi perde tra giuliani e scaligeri rischia di vedere allontanarsi quasi definitivamente il treno delle prime. Chi vince consoliderà il quarto posto.

Le altre gare: Udine-Cento 82-61, Forlì-Piacenza, Chiusi-Rimini, Trieste-Verona, Nardò-Cividale.

La classifica: Fortitudo Bologna, Udine e Forlì 26; Trieste e Verona 22; Piacenza 18; Nardò 14; Cento 12; Cividale e Rimini 8; Orzinuovi 6; Chiusi 4.

f. m.