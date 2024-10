Cremona Fortitudo: dove vedere la partita in tv

Bologna, 11 ottobre 2024 - Nemmeno il tempo di gioire per la prima vittoria in campionato, mercoledì scorso con Orzinuovi, nemmeno un momento per celebrare lo straordinario dato di 4567 abbonati che in casa Fortitudo si volta pagina e si guarda avanti in vista della sfida in programma domani sera alle 20.30 al PalaRadi di Cremona con la capolista del campionato Juvi.

Aveva ragione il tecnico Devis Cagnardi quando parla del difficile avvio di stagione che attendeva la Effe che per altro ha già affrontato due delle tre imbattute capiliste Milano e Rimini, sconfitto Orzinuovi anch’essa imbattuta fino a mercoledì sera e adesso si appresta a vedersela appunto con Cremona.

Prima di tutto però c’è da dare un dato significativo sulla stagione della Effe, vale a dire i 4567 abbonamenti staccati quest’anno. Cifra a dir poco straordinaria con la conferma di come il popolo biancoblù segua con grande passione la sua squadra e questa straordinaria società. “E’ un dato che emoziona e che deve essere accompagnato, per l’ennesima volta, da un ringraziamento sentito, sincero e di cuore da parte di tutto il Club ai suoi meravigliosi tifosi e partners” recita il comunicato della società che conferma come tanti abbonamenti staccati collochino la Fortitudo sul podio della pallacanestro italiana nella specifica voce degli abbonamenti. Qualcosa di straordinario, che testimonia una volta di più l’incredibile passione che coinvolge il mondo Fortitudo.

Ecco poi alla partita, difficile dura, che coach Devis Cagnardi presenta così: “Cremona è meritatamente a punteggio pieno, sono aggressivi in entrambi i lati del campo, merito di Bechi e di un gruppo di giocatori motivati e consapevoli. Noi abbiamo vinto la nostra prima gara e la spinta dei tifosi ci ha permesso di reagire, assieme al carattere dimostrato dai miei giocatori. Ogni partita in trasferta sarà complicata e se nell'ultimo match a Rimini abbiamo sfiorato la vittoria, a Cremona vogliamo fare un passo in avanti, senza presunzione e con la volontà di superare (allenamento dopo allenamento) gli alti e bassi che stiamo avendo all'interno della singola partita. Il lavoro che tutto il gruppo squadra sta svolgendo con impegno e abnegazione ci fa pensare di essere sulla giusta strada

Arbitri

Direzione di gara affidata al trio composto da Cassina, Puccini e Roca.

Radio e Tv

Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Sanluchino e radio-televisiva su Canale 88. Differita tv su Canale 88, lunedì alle 21.